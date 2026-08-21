Народная артистка Нина Набока раскрыла зарплату актеров в Советском Союзе и сколько платили, если работы не было

Народная артистка Украины Нина Набока рассказала о доходах актеров во времена Советского Союза. По ее словам, в тот период представители киноиндустрии получали фиксированную заработную плату, которая в среднем составляла около 140 карбованцев за 10 съемочных дней.

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В то же время, как вспомнила Набока в интервью для "WAVE РБК-Украина", актерам Национальной киностудии имени Александра Довженко выплачивали половину этой суммы в тот период, когда их не выбирали для съемок ни в одном проекте. Во времена СССР режиссеры чаще приглашали россиян в свои фильмы, особенно когда речь шла о главных ролях.

"Нам давали маленькие роли. Редко кому удавалось пробиться на какую-то роль, ведь требовалась националистическая внешность. А так играла Москва. Конечно, у них гонорары были в 10 или 100 раз больше. Раньше же не было так, что как агент договорился, так и играешь. Была ставка. Начиналась с 11,50, потом 14,50; 17,50 за один день. 10 дней в месяц нужно было отработать, и у тебя зарплата 140 карбованцев. А когда ты не снималась, на киностудии Довженко платили половину ставки. Ты не виновата, что не снимаешься, тебя не берут", – поделилась актриса.

Самая высокая ставка за один съемочный день в тот период составляла 33–35 карбованцев. По словам Нины Набоки, на зарплату актеров также напрямую влияло количество проектов и значимость ролей. Когда артистка играла важную роль в фильме, она сразу начинала получать 14,50 карбованцев, а не минимальную выплату.

"Ну и у нас были суточные. В Украине это 2,50, а уже за выезд – 3,50. Это были хорошие деньги. Я молодая купила какой-то крем, помаду. 3,50 – это были хорошие деньги. Конечно, мало для всех нужд, но так нормально", – рассказала артистка.

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