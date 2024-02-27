На 'Холостяке' платили деньги, а 'Шанс' позволял издеваться над героями: стало известно подробности съемок в топ-проектах Украины

В Украине умеют делать шоу – это несомненный факт. Чего только стоят четырехчасовые выпуски проекта "Холостяк", которые сопровождаются дополнительным пост-шоу с разбором полетов. Зрители всегда делились на два клана: одни верили героям и в искренность их чувств, другие же осознавали, что шоу есть шоу, и сценарий для него прописывают заранее. То же самое можно сказать и о других топовых украинских проектах, в том числе и талант-шоу. Продюсеры знают, что зрителям неинтересно наблюдать за одними только вокалистами, танцовщиками или художниками, а потому и добавляют немного драмы, перчинки или эпатажа.

Все это всегда делалось сознательно и не с целью обмануть зрителя, а напротив сделать просмотр для него более интересным. О кухне любовного реалити "Холостяк" изнутри рассказала участница первого сезона, популярная телеведущая и бывшая жена экс-депутата от "Слуги народа" Марина Аристова в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала.

Так, Аристова стала первой в истории украинского "Холостяка" участницей, добровольно ушедшей из шоу. Она признается, что уже тогда испытывала чувства к главному герою – хореографу Максу Чмерковскому. Более того, чувства эти были взаимными. Впрочем, после стольких лет Марина решила честно признаться, что шла на проект ради пиара, как и большинство девушек.

"Я влюбилась тоже. Но я знала инсайты его отношений с победительницей этого шоу, Сашей. И я понимала, что дальше, даже если я дойду до финала, то могу получить разбитое сердце. И, в принципе, пиара мне было уже достаточно. Ну а что, я шла, чтобы построить любовь на "Холостяке"? Ну, серьезно? Будем честны. Во-первых, я шла вообще не в шоу "Холостяк". Когда меня приглашали на кастинг, то сказали, что это туристическое шоу за счет телеканала СТБ. Мол, вы будете путешествовать по всему миру – приезжайте. А потом, по факту, я уже узнала, куда я приехала. И я три раза отказывалась сниматься, то есть еще до съемок я спрашивала, можно ли мне уйти. Просила, чтобы меня убрали", – поделилась Аристова.

Аристова призналась, что перед съемками первой серии разговаривала с ныне покойной руководительницей шоу Еленой Викторовой. Ведущая, которая имела опыт работы на ТВ, понимала, что даже на реалити есть сценарий, попросила убрать ее с проекта в первой десятке. Аргументировала это тем, что не может тратить попусту время, ведь имеет ребенка и должна зарабатывать деньги. В ответ участнице предложили "зарплату" за ее пребывание на проекте.

"Мне нужно было деньги зарабатывать, у меня ребенок, и меня там работа ждет. Мне же нужно было уволиться и уйти на непонятный срок. Она сказала: "Хорошо, мы закроем твои растраты, пока ты будешь на шоу". Ну, и так оказалось, что мне еще немного денег заплатили. И при этом я ушла", – честно призналась Аристова.

Тем временем режиссер и дизайнер Алексей Залевский приоткрыл занавес самого топового музыкального проекта нулевых – "Шанс". Еще во время выхода шоу у дизайнера спрашивали, почему он так издевается над участниками – кого-то заставлял побриться налысо, кого-то красил в яркий цвет или слишком эпатажно одевал. Залевский объяснил, что делали это специально ради интереса, если у конкурсанта не было собственной интересной жизненной истории.

"На самом деле, люди не умеют отличать шоу от жизни. Они когда видят эти фэшн-коллекции на подиумах, то думают что дизайнеры идиоты, и женщины во всех этих кошмарных авангардных нарядах должны ходить по улице. Нет... Так же и в шоубизе. .. Да, были такие моменты, когда режиссер ко мне подходил и говорил: "Герой – г*вно, история – г*вно, рассказывать нечего. Давай что-то делай". Мы тогда стригли человека коротко, одевали в экстравагантную одежду. Я всегда говорил, если вы такие умные, гениальные, красивые, талантливые и все знаете о шоу-бизнесе, то зачем вы лезете в этот проект. Если вы пришли на это шоу – вы согласились с правилами игры. Если человек не готов к этому, то не нужно идти в шоу-бизнес", – комментировал дизайнер в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Залевский также выразил мнение, что победа на подобных талант-шоу ничего не стоит, а вот звездные знакомства, которые можно было добыть, – настоящая ценность.

"За 5 лет в "Шансе" я видел много людей, которые мечтали победить. И я у них спрашивал: "А дальше что?" Вот сколько у нас было талант-шоу, и где все те победители? Где они? Я им говорил: "Победа в этом шоу вам ничего не даст. У вас единственное, что есть, это телефон Кузьмы, Кондратюка, Могилевской, мой, еще кого-то". Вот это нужно было людям. Меня услышало тогда 3-4 человека", – высказался Залевский.

Как писал OBOZ.UA, ранее Залевский признался, что три десятилетия назад имел интимный опыт с мужем, но не может назвать себя геем. Он также подтвердил, что в дизайнерском сообществе много геев, и предположил, почему мужчины лучше одевают женщин. Все подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!