'Мы договорились не говорить о войне': MamaRika расплакалась, рассказывая о папе в России

Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная под сценическим псевдонимом MamaRika, не смогла сдержать слез, рассказывая об отце, который долгое время живет в России. По словам 35-летней исполнительницы, ей действительно больно из-за того, что они довольно редко общаются с папой по видеосвязи, и он никогда не видел своего внука Давида в реальной жизни.

Видео дня

Об этом артистка рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками". Знаменитость отметила: еще с 2014 года в их разговорах с отцом есть своеобразное правило – они не поднимают тему войны.

"Я вообще не люблю говорить на эту тему, потому что это болезненно. Могу сказать одно, война длится 11 лет, и в момент, когда это все началось, мы договорились, что не общаемся на эту тему вообще. Да, ему тяжело, он иногда хочет, но я останавливаю. Условие стояло так: "Если ты хочешь со мной общаться, давай мы не будем эту тему поднимать!" Я живу в своей стране, я здесь, меня невозможно убедить в другом. Мы не говорим об этом. Мы общаемся очень редко, раз в полгода", – поделилась певица.

Как отметила MamaRika, в стране-агрессоре живет и ее 95-летняя бабушка. Время от времени исполнительнице хочется пообщаться с родными и увидеть их, хотя бы через экран телефона. Знаменитость также рассказала: отец выражает искреннее желание общаться с внуком. Говоря на эту тему, исполнительница расплакалась, ведь ей действительно грустно, что папа не может встретиться с Давидом.

"Все по видеосвязи. Он ни разу не видел внука. Мне жаль, что так… Мне жаль, что он не может его увидеть. Не люблю такие вопросы, потому что это сложно. Я бы хотела, чтобы он увидел внука, но не факт, что это вообще когда-нибудь произойдет", – высказалась MamaRika.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинская актриса Виталина Библив расплакалась, рассказывая о родне в России и тете и дяде в оккупации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!