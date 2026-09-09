Мультимиллионер, который не умеет одеваться: почему легендарного Адама Сэндлера называют "иконой антимоды". Худшие образы

Голливудский актер и комик Адам Сэндлер, который 9 сентября отмечает 60-летие, давно стал своеобразной иконой антимоды. Мультимиллионер, который может позволить себе самую дорогую одежду, годами появляется на публике в мешковатых футболках, баскетбольных шортах, худи и кроссовках. И, похоже, именно это безразличие к правилам стиля сделало его образ культовым.

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Состояние Сендлера в 2026 году оценивают примерно в $440 млн. Основными источниками его доходов называют контракты с Netflix, деятельность его продюсерской компании Happy Madison Productions, гонорары за съемки в кино и недвижимость. За отдельные фильмы актер в период пика популярности получал $20–25 млн, а общие мировые кассовые сборы его картин превысили $3 млрд. Но миллионы явно не изменили его отношение к гардеробу, о котором подробнее расскажет OBOZ.UA.

Еще в 2014 году в сети обсуждали образы Сендлера, которые выглядели настолько небрежно, что создавалось впечатление, будто актер одевался в темноте.

Поводом послужило появление знаменитости на вечернем шоу Джимми Киммела. Ведущий не удержался и прямо спросил Сендлера, что именно на нем надето. Актер лишь посмеялся и рассказал, что некоторые вещи на нем из масс-маркета.

Среди самых ярких модных "провалов" Сендлера того периода – бесформенные костюмы, странные ветровки, жилеты, кепки, рубашки сомнительного кроя и сочетания вещей, которые вряд ли кто-то осмелился бы носить вместе. Но то, что когда-то высмеивали, со временем превратилось в отдельный модный феномен.

Сэндлеркор: небрежность актера стала стилем

В 2020-х годах непринужденный гардероб актера неожиданно стал вдохновлять молодое поколение. Так появился термин Sandlercore (Сэндлеркор) – эстетика, построенная на максимальном комфорте, вещах оверсайз и демонстративном игнорировании модных правил. Стиль Сендлера описывали как своеобразную "антимоду": он не пытается произвести впечатление, а просто надевает то, что ему удобно.

Его фирменный наряд на протяжении многих лет остается практически неизменным: огромные баскетбольные шорты, футболка с принтом, худи, высокие белые носки и массивные кроссовки. Актер также любит яркие цвета и неожиданные сочетания – например, неоновый верх с бордовыми брюками или спортивную одежду с совершенно непохожими друг на друга принтами.

Он даже не скрывает, что не особо задумывается о своем внешнем виде. В 2024 году Сендлер объяснил свой подход к одежде: "Что бы ни было в шкафу, я это беру". По его словам, люди часто насмехаются над его стилем, но он продолжает носить то, что хочет.

В частности, Сендлер любит большие солнцезащитные очки, угги, ретро-кроссовки и одежду на один-два размера больше, чем нужно. В интервью Esquire он признавался, что часто носит размер XXL – как футболки, так и шорты.

Парадоксально, но именно этот эксцентричный выбор и сделал его стиль узнаваемым. Пока другие знаменитости тщательно продумывают каждый выход в свет, Сендлер десятилетиями остается верным своей "модной униформе".

Ранее OBOZ.UA писал, что на церемонии Оскар 2025 года Адам Сэндлер высмеял спор из-за костюма Зеленского в Белом доме. Образ актера сразу же сравнили со стилем президента Украины Владимира Зеленского, который во время войны предпочитает практичную одежду даже на официальных встречах.

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