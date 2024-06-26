Мстислав Чернов сможет голосовать за лучшие фильмы на 'Оскаре': режиссер '20 дней в Мариуполе' получил приглашение

Украинский кинорежиссер "20 дней в Мариуполе" и фотокорреспондент Мстислав Чернов сможет голосовать за лучшие фильмы для "Оскара" в последующие годы если согласится на приглашение Американской академии кинематографических искусств и наук стать членом организации. Всего заявки получили 487 человек, отличившихся своими киноработами в 2024 году.

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Весь список приглашенных был опубликован на сайте Американской киноакадемии. Пока что Мстислав Чернов не подтвердил свое участие.

Насколько известно, среди приглашенных в жюри звезд в этом году 71 номинант и 19 лауреатов премии "Оскар". Среди них и Мстислав Чернов.

Как сообщает The Guardian, если все возможные участники согласятся, то количество членов киноакадемии возрастет до 10 910 человек. Из них 9934 человек смогут голосовать в следующем году на 97-й церемонии вручения "Оскара".

"Мы рады приветствовать группу новых членов Академии. Эти чрезвычайно талантливые артисты и профессионалы со всего мира оказали значительное влияние на наше кинематографическое сообщество", – отметили генеральный директор Академии Билл Крамер и президент организации Джанет Янг.

Известно, что в состав критиков пригласили также кинорежиссера Сергея Лозницу, у которого есть украинское гражданство, но он страстно защищает русскую культуру. В 2022 году его исключили из состава Украинской киноакадемии из-за неоднозначной позиции насчет военного вторжения РФ в Украину. Впрочем, на Каннском кинофестивале в этом году он представлял свою работу "Вторгнення" с брошью в виде украинского флага.

Ранее OBOZ.UA писал, как Сергей Лозница защищал русскую культуру от бойкота и травли на кинофестивале в Каннах.

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