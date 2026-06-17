"Могла даже не поздороваться". Валевская откровенно рассказала о поведении Могилевской за кулисами шоу-бизнеса

Певица Наталья Валевская откровенно рассказала об отношениях с Натальей Могилевской, с которой знакома еще во времен проекта "Шанс", где та была продюсером и наставницей конкурсантов. По словам артистки, после проекта Могилевская нередко вела себя с ней высокомерно, однако сегодня она видит в коллеге совсем другого человека.

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Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. Наталья Валевская стала победительницей третьего сезона проекта "Шанс" в 2005 году.

Певица вспомнила, что в талант-шоу работала с обоими наставниками "Шанса" – и с Натальей Могилевской, и с Кузьмой Скрябиным. При этом отношения с ними сложились по-разному. "С Кузьмой у меня сразу сложились особые отношения. И после "Шанса" наше знакомство не закончилось. Мы часто пересекались на концертах и корпоративах, потому что заказчики нередко приглашали нас на одни и те же выступления. Много общались после концертов, сидели в одних компаниях. Именно поэтому Андрей мне запомнился не столько как артист, сколько как человек", – рассказала певица.

А вот отношения с Могилевской, по словам Валевской, после окончания "Шанса" не всегда были теплыми: "А Наталья могла даже не поздороваться. Бывало, что мы встречались на совместных концертах, и она делала вид, что не замечает меня. Могла отвернуться, пройти мимо – вела себя высокомерно. Но почему я говорю об этом в прошедшем времени? Потому что сегодня вижу совсем другую Наталью. И искренне радуюсь изменениям, которые в ней произошли".

Зато о Кузьме Скрябине Валевская до сих пор вспоминает с особой теплотой: "Для меня стало большой честью, что в свое время он пригласил меня принять участие в проекте "Друзья поют песни Скрябина". Именно Андрей выбрал для меня песню "Вода-Огонь". Я влюбилась в нее с первых нот. Это красивая композиция, которую и сегодня иногда исполняю. Кстати, мой любимый очень любит эту песню и часто просит спеть ее на свой день рождения. Время от времени я даже думаю о том, чтобы включить ее в репертуар. Хотелось бы, чтобы эта песня продолжала жить. Андрей для меня был человеком необычайной глубины. Мне всегда казалось, что он видел мир шире и тонче, чем многие другие. Был мудрым, хотя никогда не поучал. Очень остроумным, живым, порой – ругающимся матом. Но странная вещь, из его уст это никогда не звучало вульгарно, а воспринималось как часть харизмы. Для меня он останется неповторимым человеком. И недооцененным артистом".

Полное интервью с Натальей Валевской читайте на OBOZ.UA здесь.

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