Модный провал на красной дорожке: Амаль Клуни надела платье, которому 30 лет, и испортила его. Фото

Венецианский кинофестиваль всегда был площадкой для модных экспериментов, громких премьер и неожиданных образов звезд. В этом году под критику попали Джордж и Амаль Клуни, которые посетили премьеру нового фильма Netflix "Джей Келли". Если актер в очередной раз подтвердил статус одного из самых стильных мужчин Голливуда, то его жена на этот раз вызвала неоднозначную реакцию публики и критиков.

Как пишет Red Carpet, 47-летняя адвокат выбрала для красной дорожки винтажное платье от Jean-Louis Scherrer by Erik Mortensen из коллекции осень-зима 1995-1996 годов. Наряд цвета фуксии был изготовлен из тафты, украшен рядом пуговиц спереди, многочисленными рюшами и имел объемный шлейф.

На первый взгляд Амаль хотела сделать заявление о любви к винтажной моде, но эффект оказался далеким от ожидаемого. Критики отметили, что вместо вневременной элегантности образ напомнил о выпускном бале 80-х, а яркий цвет и тяжелая ткань лишь подчеркнули его архаичность.

Дополнительную проблему создала и погода: во время выхода на красную дорожку подол платья успел намокнуть от дождя, из-за чего тафта потеряла форму. На некоторых фотографиях видно, что ткань собралась складками и выглядела утяжеленной. Несмотря на это, Амаль старалась держаться уверенно, улыбалась и позировала для фотографов, сопровождая своего мужа.

Образ она завершила золотым клатчем Jimmy Choo, металлическими туфлями на каблуках от Aquazzura и массивными серьгами-подвесками. Но даже аксессуары не спасли ситуацию – модные обозреватели назвали выбор Амаль "одним из самых неудачных за последние годы".

Зато Джордж Клуни выглядел безупречно. 64-летний актер появился в темно-синем смокинге от Giorgio Armani с атласными лацканами. Его классический образ получил немало положительных отзывов.

Интересно, что в тот же вечер в Лондоне подобный инцидент произошел с Оливией Колман. На премьере своего нового фильма "Розы" актриса также попала под дождь, и ее роскошный шелковый кафтан от Elie Saab промок насквозь. Пресса в шутку отметила, что в этот день "погода объединила модные неудачи двух далеких звезд".

Супруги Клуни остаются одной из самых обсуждаемых пар Голливуда. Они женаты уже более 10 лет и воспитывают двоих детей – близнецов Эллу и Александра. Амаль редко дает комментарии о личной жизни, но недавно в интервью для журнала Glamour она призналась, что Джордж всегда поддерживает ее и дает возможность быть собой. Сам актер также неоднократно подчеркивал, что считает брак с Амаль самым большим счастьем в своей жизни.

