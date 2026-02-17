'Мне кололи снотворное 10 дней'. Известная актриса раскрыла правду об условиях в украинской психбольнице

Украинская актриса Анастасия Пустовит поделилась собственным опытом борьбы с тревожно-депрессивным расстройством. Из-за большого количества нагрузки, связанной с профессиональной деятельностью и волонтерством, звезда сериала "Тихая Нава" была настолько эмоционально истощена, что даже имела суицидальные мысли, поэтому эксперты порекомендовали ей лечь в психиатрическую больницу. Артистка провела там 10 дней, большую часть из которых просто спала, ведь ей кололи необходимые препараты.

Видео дня

Как поделилась Пустовит, решение лечь в психбольницу она считает лучшим для себя, поскольку это помогло ей сильно улучшить моральное состояние. Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк.

После начала полномасштабной войны Анастасия Пустовит начала активно помогать различным подразделениям Вооруженных сил Украины, а параллельно с этим работала и вела соцсети. Артистка не смогла правильно распределить нагрузку, поэтому в определенный момент заметила в себе психологические изменения: она постоянно плакала, не могла встать с постели, перестала испытывать какие-либо эмоции относительно новостей о гибели защитников и не могла полноценно выполнять актерскую работу. Тогда знаменитость осознала, что это очень "тревожные звоночки", поэтому обратилась к врачу.

"Я начала ходить к психотерапевту, и говорю: "Слушайте, я чувствую, что когда закончится война, я выхвачу депрессию". И он мне говорит: "Должен вам сообщить, что, к сожалению, у вас уже есть депрессия". Он предложил сначала бороться с этим не медикаментозно, а сессиями. Давал задания, которые я должна была делать. Я прихожу на следующую сессию, врач спрашивает: "Вы что-то делали?". А я говорю, что ничего не делала. У меня нет сил. Затем очередная терапия закончилась истерикой, и он говорит, что должен дать мне номер психиатра", – поделилась артистка.

Когда Анастасия Пустовит пошла на прием к психиатру, ей предложили лечь в стационар. Сначала актрису это сильно испугало, однако слова врача о том, что она может просто не выжить без надлежащего лечения, ведь уже задумывалась о самоубийстве, изменило ее отношение.

"Это было лучшее решение, которое я приняла для себя. 10 дней я принимала антидепрессанты, какие-то таблетки, мне давали много поддерживающих витаминов и разных препаратов для работы мозга. Но самое первое, что они мне сделали, так это я 10 дней просто спала. Они мне кололи снотворное. Я спала в обед 3 часа, потом просыпалась. Там есть питание. Я нашла группу военных, с которыми тусила с утра до самого вечера", – рассказала актриса.

Сейчас Анастасия Пустовит продолжает работать с психотерапевтом, чтобы окончательно вылечить тревожно-депрессивное расстройство.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "МастерШеф" оказалась в психиатрической больнице после "откровения" о шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!