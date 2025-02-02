'Мне было очень приятно': Ольга Сумская вспомнила внезапный поцелуй с Виталием Козловским

Украинская актриса Ольга Сумская припомнила, как ее неожиданно поцеловал в губы певец Виталий Козловский. Когда именно это происходило, неизвестно, однако артистка состояла в браке с Виталием Борисюком.

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Она рассказала в шоу "Запитала" Надежды Матвеевой, что мужа в момент Х не было, но он все узнал. Оказалось, что инцидент произошел во время празднования дня рождения Виталия Козловского.

"Мы были приглашены на день рождения Виталия Козловского. А Виталий (муж. – Ред.) не смог, у него был концерт. Я пошла, поздравляю, подарки... И Виталий Козловский просто от чувств, от всей души взял и поцеловал меня, ну, по-настоящему. Чуть дольше, чем хотелось", – вспомнила Ольга Сумская.

Она добавила, что после инцидента имела не самые теплые отношения с мужем, но со временем перепалка утихла и пара забыла о ситуации. Однако Виталий Борисюк просил жену ни на миг не упоминать об этом.

"Немножко прохладные были потом отношения, а потом все наладилось. Несколько странно. Мне было очень приятно", – отметила Сумская.

Интересно, что Надежде Матвеевой актриса призналась, что ей понравился поцелуй. Однако, чтобы не обидеть мужа, добавила, что его гораздо "сладче".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская показала совместную с мужем фотографию, сделанную 35 лет назад.

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