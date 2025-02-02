Цыбульская и Сумская показали свои семьи в молодости и поразили сеть кардинальными переменами

Украинские артистки Ольга Цыбульская и Ольга Сумская присоединились к тренду, который в последние дни распространяется в сети, и показали свои семьи в молодости. Цель флешмоба состоит в том, чтобы продемонстрировать себя со второй половинкой более 5 лет назад.

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Так, певица и актриса показали в своих страницах в Instagram кардинальные изменения, которые произошли за годы супружеской жизни. Их подписчики были в восторге от перевоплощений.

Ольга Цыбульская решила продемонстрировать семейное фото, где в кадре была не только с мужем, но и маленьким сыном Нестором, которому в прошлом месяце исполнилось 10 лет. Певица довольно редко показывает мужа Сергея Грисюка, однако ради тренда продемонстрировала, как он изменился.

Подписчики певицы забросали ее комплиментами. Семью назвали прекрасной и красивой, а также отметили, что изменения произошли только в возрасте. Однако были и те, кому показалось, что возраст мужчины можно проследить в морщинах на его лице.

В то же время актриса Ольга Сумская показала фото с мужем Борисюком Виталием еще с 1990-го. Интересно, что к тому времени пара еще не была в браке.

"На первом фото Виталий удивлен и не поймет, то ли сон, неужели ему так повезло, встретить такую женщину! А на втором фото, он уже доволен, потому что понял, что это был не сон, а счастливая судьба", – прокомментировали подписчики актрисы.

"Виталий, может, и изменился, а вы, Ольга, еще красивее стали!", "Почти не изменились... Лишь с годами ваш муж стал выглядеть более мужественным и мудрым, а вы, как та роза, с годами больше расцветаете", "Какие же красивые! И ныне еще красивее!" – отметили поклонники.

Позже к тренду также присоединилась телеведущая Маричка Падалко. Она продемонстрировала фото с 2006 года, когда также еще не была замужем за мужем Егором Соболевым. Сейчас ее любимый служит в ВСУ, но супруги до сих пор питают любовь, хоть и на расстоянии.

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