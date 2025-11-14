'Мир смотрит на эту кровожадную охоту'. Звезды показали, как пережили одну из самых страшных ночей в Киеве

Ночь на 14 ноября превратилась в настоящий кошмар для жителей Киева, ведь страна-агрессор Россия в очередной раз массированно атаковала город. Враг бил по гражданской инфраструктуре, поэтому многие люди были вынуждены покидать свои дома и идти в укрытие, чтобы уберечь жизнь. Очередную ночь террора не смогли оставить без внимания и звезды отечественного шоу-бизнеса, которые вышли на связь в соцсетях и поделились своими эмоциями.

Видео дня

Одни показали, как прятались в убежищах со своими детьми, а другие продемонстрировали последствия российского обстрела столицы. Знаменитости не стали скрывать, что вся ночь для них прошла в страхе.

Телеведущая Леся Никитюк обнародовала фотографию, на которой можно увидеть, что во время вражеской атаки она находилась вместе с маленьким сыном в паркинге. Журналистка не была слишком многословной в подписи к кадру, поэтому коротко отметила: "Называется поспали" и добавила несколько злых смайликов.

Провели адскую ночь не в теплых кроватях, а холодном паркинге и певица Джамала со своими тремя детьми. Исполнительница показала несколько кадров, где видно испуганные лица ее сыновей, и написала: "Невозможно передать словами то, что я чувствую, когда одеваю трех маленьких детей и веду их в холодный паркинг под звуки шахедов и взрывов".

В свою очередь актриса Ольга Сумская сделала в своих Instagram-stories репост жуткой публикации, на которой четко видны последствия террористической атаки РФ. На кадрах зафиксировано горящий дом в столице.

Супруги Григорий и Кристина Решетники показали, как вместе с детьми спускались в укрытие на лифте. Жена ведущего отметила, что этой ночью прямо над их домом пролетали ракеты и выразила соболезнования всем пострадавшим.

А вот ведущая Екатерина Осадчая сделала довольно эмоциональный пост, где поделилась своими переживаниями: "Страшно и грустно из-за того, что так много лет весь мир смотрит на эту кровожадную охоту".

Певица Надя Дорофеева показала трогательное фото, на котором прижалась к своему мужу, ресторатору Мише Кацурину и отметила, что сегодняшняя ночь была очень страшной.

Заметим, что Россия атаковала Киев "Шихадами" и "Кинжалами". В результате атаки повреждено около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах. В столице есть погибшие и раненые.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в дом звезды "Ревизора" Ирины Хоменко попал российский дрон во время российской атаки в ночь на 22 октября.

