"Методичка россиян, подмена понятий и набор слов". Поэтесса возмутила сеть стихотворением о том, кому "легко" быть украинцем

Продюсер и поэтесса Мартина Макеева подверглась резкой критике в сети, прочитав свое стихотворение "Не діліть українців". Гнев общества вызвал неуместный смысл произведения, в котором писательница заявила, что якобы не всем людям одинаково легко "быть украинцами".

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По мнению Макеевой, на чувство принадлежности к Родине влияют географические факторы и семейные традиции, с чем категорически не согласилась большая часть общественности. Скандальное стихотворение поэтесса опубликовала в своем Instagram в самый важный государственный праздник – День Независимости Украины.

В своем стихотворении Мартина Макеева заявила, что "легко" быть украинцами тем гражданам, которые родом из родины Ивана Франко (вероятно, имелась в виду Львовская область), слушали творчество Кузьмы Скрябина, имеют родственников-бойцов УПА, на Рождество соблюдали национальные традиции и знают наизусть гимн и всех президентов.

А вот для людей, которые родились в Донецке, были фанатами творчества Ильи Лагутенко, с детства находились в русскоязычной среде, на рождественском столе имели оливье, а с зимними праздниками их поздравлял Дед Мороз – все якобы намного сложнее. Как отметила Макеева, некоторые граждане Украины могут не знать, кто такой Кирилл Буданов, но от их дома остались лишь руины.

Поэтесса закончила свое произведение строками: "Быть украинцем нелегко, особенно во время войны. Не делите украинцев на "вы" и "мы". Казалось бы, эти слова должны были нести глубокий смысл, однако, как подчеркнули пользователи сети, в основной части стихотворения Макеева буквально опровергла этот нарратив, подменила понятия и прибегла к манипуляции, будто бы одни украинцы "лучше" других.

"Бабушка была связной, и как же это было нелегко. Бабушка вышла из церкви и на Рождество спела просто нашу украинскую колядку, и ее бросили в карцер. Молодую девушку избивали так, что не осталось ни одного целого места – это легко? Легко тем, кто не борется за свое! А кто борется, тот знает цену – она, как правило, пишется кровью"

"Зачем эта подмена понятий? У меня не было ни Николая, ни Рождества, ни вышиванки, но это совершенно не мешает говорить на украинском и быть украинкой!"

"Какая манипуляция. Как будто одни украинцы больше украинцы, чем другие. Что это за ужасная речь?"

"Легко ли тем, у кого дедушки были в УПА? Просто набор слов без смысла и понимания, что такое Украина"

"Вы не правы. Говорю вам как человек из Луганской области"

"Какая манипуляция. Украинцем нелегко быть во время войны? Серьезно? А кем? Вы сами поняли, что сказали? Методичка россиян, ведь украинский был в Донецке и во всей Украине!"

Стоит отметить, что из-за этого стихотворения Мартина Макеева не впервые подверглась резкой критике. В 2025 году поэтесса поделилась роликом с этим же произведением, в комментариях к которому ответила на хейт, отметив: абсолютно не обращает внимания на "грязь", которая на нее льется, и точно не планирует менять свою позицию.

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