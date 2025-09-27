'МастерШеф 16' выпуск 6: самая жесткая игра в крота и эксперименты с украинскими напитками. Фото и подробности

Шестой выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 16" снова стал настоящим испытанием для участников. На этот раз на кухне бушуют эмоции, ведь судьи приготовили сразу два конкурса, которые требовали не только кулинарных навыков, но и выдержки, изобретательности и внимательности.

Видео дня

OBOZ.UA следит за событиями премьеры. Зрителей ждут необычные эксперименты со вкусами и новые правила в любимой игре фанатов – кроте. За кубок "МастерШеф" и возможность учиться в престижной французской школе Le Cordon Bleu продолжают бороться:

Гарик Носач Александр Карпусь Людмила Шевчук Виктория Кузнецова Галина Оруджева Игорь Савчук Наталья Кривич Евгений Гниденко Ксения Воробьева Алина Пухальская Александр Зубко Ева Музыка Екатерина Дубчак Ярослав Кулинченко Юрий Котляр Мария Точилкина Дарья Фатеева

Как прошел прошлый, пятый, выпуск "МастерШеф 16" – читайте по ссылке.

Что ждет зрителей в 6 выпуске

Эксперимент от Алекса Якутова

Первый конкурс шестого выпуска посвящен тренду пейринга – искусству сочетать блюда с напитками. Для этого на кухню пожаловал известный шеф и исследователь украинской кухни Алекс Якутов, который подготовил пять необычных напитков на основе украинских продуктов. Задачей аматоров – создать блюда, которые гармонично подчеркнут эти вкусы.

Такой игры в крота еще не было

Второе испытание – еще более драматичное – на кухне снова любимая зрителями игра в крота. По традиции участники объединились в две команды, чтобы повторить блюда от судей, но среди них скрываются кроты, которые должны испортить результат.

Однако на этот раз игра получила новый поворот: кроты и еще двое участников получили тайные задания agenda. Если им удается выполнить миссию незаметно, они избегают наказания черными фартуками. Это сделало конкуренцию еще острее, ведь подозревать начали почти всех.

Соревнования №1

Аматоров в зале ждали коробки-сюрпризы с авторскими напитками от шеф-повара Алекса Якутова из украинских продуктов.

Из необычных напитков были такие:

Квас из маковых цветов. Комбуча на шиповнике. Квас из бузины. Квас из свеклы. Айран.

Им выделили 90 минут на первые два раунда. Если на первом этапе блюдо не впечатлило шеф-повара, придется создавать и другое блюдо.

Ранее OBOZ.UA писал: Россия разрушила дом участницы "МастерШеф 16" в исторической части Одессы. К счастью, ее маме, которая находилась дома, удалось спастись.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!