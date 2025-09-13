Как проходит 4 выпуск "МастерШеф 16": ужин для воинов и битва за печенье. Фото
Четвертый выпуск популярного кулинарного шоу "МастерШеф 16" подарил участникам проекта уникальную возможность – приготовить праздничный ужин для украинских воинов. Защитники, которые вернулись с фронта в отпуск или проходят реабилитацию, давно мечтали о совместной трапезе с близкими.
OBOZ.UA следит за событиями нового эпизода. За кубок "МастерШеф" и возможность учиться в престижной французской школе Le Cordon Bleu борются уже 19 участников:
Что известно о предстоящих соревнованиях
Сюрприз для военных
Судьи начали новую неделю со званого ужина. Гостями стали военные вместе с родными. Каждый из них имел свои любимые блюда и пожелания, а значит, кулинары имеют шанс подарить героям настоящий праздник. Кто сумел воплотить мечты гостей, а чье блюдо стало разочарованием – стало главной интригой вечера.
Аматоры готовят TikTok-хит
Вторая часть испытаний принесла кулинарам неожиданный вызов от Эктора Хименеса-Браво. Судья предложил участникам приготовить Crumbl Cookies – американское печенье, которое покорило TikTok. Его тесто должно быть хрустящим снаружи и тягучим внутри, а сверху – креативный крем и декор.
Детали 3 выпуска "МастерШеф 16"
Званый ужин для военных
Участников поделили на три команды:
Желтая
- Александр – руководитель команды
- Ева
- Александр
- Ксения
- Юра
- Игорь
Синяя
- Гарик – руководитель команды
- Дарья
- Вика
- Натали
- Роман
- Люда
Красная
- Галина – руководитель команды
- Алина
- Екатерина
- Мария
- Евгений
- Оксана
- Ярослав
После распределения судьи показали участникам обращение военных, которые рассказали о своих пожеланиях в блюдах. На приготовление командам дали 2 часа 15 минут, а на выдачу – 60 минут.
Синей команде пришлось переделывать муссовый десерт за час до выдачи из-за того, что Наталья, которая отвечала за блюдо, решила его запечь, хотя этого не надо было делать. А вот "желтым" не удалось сделать невероятно нежный банош, ведь Александр, который его готовил, выбрал неправильный помол кукурузной крупы.
