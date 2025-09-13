Как проходит 4 выпуск 'МастерШеф 16': ужин для воинов и битва за печенье. Фото

Четвертый выпуск популярного кулинарного шоу "МастерШеф 16" подарил участникам проекта уникальную возможность – приготовить праздничный ужин для украинских воинов. Защитники, которые вернулись с фронта в отпуск или проходят реабилитацию, давно мечтали о совместной трапезе с близкими.

Видео дня

OBOZ.UA следит за событиями нового эпизода. За кубок "МастерШеф" и возможность учиться в престижной французской школе Le Cordon Bleu борются уже 19 участников:

Гарик Носач Александр Карпусь Людмила Шевчук Виктория Кузнецова Галина Оруджева Игорь Савчук Наталья Кривич Евгений Гниденко Ксения Воробьева Оксана Куликова Алина Пухальская Александр Зубко Ева Музыка Екатерина Дубчак Ярослав Кулинченко Роман Дробит Юрий Котляр Мария Точилкина Дарья Фатеева

Как прошел 3 выпуск "МастерШеф 16" – читайте по ссылке.

Что известно о предстоящих соревнованиях

Сюрприз для военных

Судьи начали новую неделю со званого ужина. Гостями стали военные вместе с родными. Каждый из них имел свои любимые блюда и пожелания, а значит, кулинары имеют шанс подарить героям настоящий праздник. Кто сумел воплотить мечты гостей, а чье блюдо стало разочарованием – стало главной интригой вечера.

Аматоры готовят TikTok-хит

Вторая часть испытаний принесла кулинарам неожиданный вызов от Эктора Хименеса-Браво. Судья предложил участникам приготовить Crumbl Cookies – американское печенье, которое покорило TikTok. Его тесто должно быть хрустящим снаружи и тягучим внутри, а сверху – креативный крем и декор.

Детали 3 выпуска "МастерШеф 16"

Званый ужин для военных

Участников поделили на три команды:

Желтая

Александр – руководитель команды Ева Александр Ксения Юра Игорь

Синяя

Гарик – руководитель команды Дарья Вика Натали Роман Люда

Красная

Галина – руководитель команды Алина Екатерина Мария Евгений Оксана Ярослав

После распределения судьи показали участникам обращение военных, которые рассказали о своих пожеланиях в блюдах. На приготовление командам дали 2 часа 15 минут, а на выдачу – 60 минут.

Синей команде пришлось переделывать муссовый десерт за час до выдачи из-за того, что Наталья, которая отвечала за блюдо, решила его запечь, хотя этого не надо было делать. А вот "желтым" не удалось сделать невероятно нежный банош, ведь Александр, который его готовил, выбрал неправильный помол кукурузной крупы.

Ранее OBOZ.UA писал, что судья "МастерШеф" попал в скандал. Его заподозрили в похотливых переписках с несовершеннолетними парнями. Эктор Хименес-Браво отреагировал на обвинения неоднозначным видеообращением. Смотрите его – по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!