Мария Бурмака рассказала о секретной миссии российских звезд в Украине, которую они провалили: почему "элита" РФ массово приезжала сюда

Народная артистка Украины Мария Бурмака объяснила, почему российские знаменитости годами приезжали на территорию нашей Родины и пытались завоевать музыкальный рынок. По словам певицы, они выполняли своеобразную миссию, суть которой заключалась в подготовке украинцев к войне.

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"Элита" РФ пыталась сделать все, чтобы граждане нашей страны встретили оккупантов чуть ли не с распростертыми объятиями, но в итоге потерпела полную неудачу. Об этом звезда рассказала в интервью интернет-изданию "Гордон".

"Вся российская поп-музыка у нас отдыхала, как у себя дома. И это делалось специально, наверное, потому что есть такое выражение – soft power, мягкая сила, чтобы потом в какой-то момент здесь российских солдат встречали как родных. Так не случилось", – сказала артистка.

По мнению Марии Бурмаки, россияне провалили свою секретную миссию, в частности, благодаря таким артистам, как она. С первых дней своей карьеры звезда отстаивала украинский язык и никогда даже не задумывалась о том, чтобы начать создавать композиции на русском.

"Для меня не возникал вопрос, хочу ли я петь на русском. Я никогда не хотела подстраиваться. Я хотела быть украинской певицей страны Украина. Я – дочь своего народа. Поэтому я писала песни на стихи поэтов эпохи "Расстрелянного возрождения", на стихи Елены Телиги, когда мне было 18–19–20 лет. Это было тогда, когда это считалось антисоветским", – поделилась певица.

Как вспомнила Бурмака, из-за своей четкой позиции около 15 лет назад она даже отказалась от сотрудничества с россиянином Леонидом Бурлаковым, который продюсировал Земфиру и группу "Мумий Тролль". Уже тогда певица четко понимала, что Россия – это не наш друг.

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