Мантра для разбитых сердец: Макс Барских презентовал новый сингл 'Людина для мене'

Неожиданно для поклонников Макс Барских выпустил еще один трек из будущего украиноязычного альбома, в который уже вошли такие бэнгеры, как "Закоханий", "Не складається", "Сльози" и "Колишній". Новые релизы артиста постепенно складываются в своеобразный аудиосериал о любви, потере и поиске себя – со сквозной эмоциональной линией, объединяющей будущую пластинку.

Новый сингл получил название "Людина для мене" – и звучит как меланхоличная поп-мантра для тех, кто все еще верит в настоящие чувства после болезненных разрывов.

"Эта песня родилась очень неожиданно. Как снег посреди лета. В момент, когда заканчивается страстная любовь и наступают будни, я все еще надеюсь и точно знаю, что где-то есть человек для меня. Человек – для каждого из нас", – делится Макс Барских.

Видеоработу на новый сингл традиционно срежиссировал Алан Бадоев, который уже много лет формирует визуальную вселенную Макса Барских.

Впервые вживую "Людина для мене" прозвучит со сцены Max Barskih "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest. Первый концерт фестиваля состоится в Киеве 27 июня.