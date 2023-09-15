"Мама" Верки Сердючки без юбки полезла в зал через ограждение на концерте в Торонто, чем не на шутку испугала охранников. Видео
Украинская актриса и сценическая мама певицы Верки Сердючки Инна Белоконь, выступающая с "дочкой" в туре по США и Канаде, озадачила охранников на концерте в Торонто. Артистка в одних колготках полезла через забор к зрителям, испугав службу безопасности.
Украинку бросились "спасать" от фанатов и помогать попасть обратно на сцену. Видео поделились в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Очевидно, Инна Белоконь спустилась к зрителям, чтобы забрать розы. На видео она с цветами, но почему-то без традиционной красной юбки, вскарабкалась на ограждение, держась за фанатов.
Охранники сразу бросились на помощь украинке, пытаясь перетащить ее на себя. Однако "мама" Сердючки все же перебралась к фанатам, с которыми постояла несколько секунд, после чего полезла назад.
На обратном пути к сцене охранники подсадили звезду и помогли ей стать на ноги. На других видео с концерта в Торонто артистка танцевала в юбке.
Напомним, ранее Сердючка зажигала в Майами. Там она спела гимн Украины, показала Залужного и пожелала Путину сдохнуть. Как прошел концерт – смотрите в нашем материале.
А на шоу в Нью-Йорке звезда почтила память итальянского культового певца Тото Кутуньо. Кстати, именно это выступление было под угрозой срыва. Артистка и ее команда опоздали на на целый час из-за вынужденной посадки самолета.
Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Донецке звучали хиты Верки Сердючки. В том числе и "Раша, гудбай". Посмотреть соответствующее видео можно по ссылке.
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