'Любовница' Путина вышла замуж за его доверенного соратника: свадьбу сыграли в оккупированном Донецке. Видео

Глава Лиги безопасного интернета и вероятная "любовница" Владимира Путина – Екатерина Мизулина – официально узаконила отношения с Z-артистом и соратником российского диктатора Ярославом Дроновым, более известным под псевдонимом Shaman. Свадебную церемонию они решили провести в оккупированном Донецке.

Видео с мероприятия появилось на просторах росмедиа. На обнародованных кадрах можно увидеть, что пара решила не приглашать на "торжественное событие" большое количество гостей, да и вообще не устраивать пышных гуляний.

Для того, чтобы заключить брак, Екатерина Мизулина и Shaman выбрали парные образы, которые очень сложно назвать праздничными. Они оба скомбинировали черный низ и верх темно-зеленого цвета. Что интересно, Мизулина появилась на церемонии не в одежде отечественных производителей, а в куртке от бренда страны "загнивающего Запада" Saint Laurent.

В начале церемонии певец и глава Лиги безопасного интернета слушали речь работницы ЗАГСа, а позже надели друг другу на безымянные пальцы обручальные кольца. Расписались они на фоне флагов РФ и так называемой "ДНР". Чтобы ярче продемонстрировать свою "искреннюю любовь" Екатерина Мизулина и Shaman поцеловались под аплодисменты нескольких гостей.

Личная жизнь Мизулиной

В конце 2024 года появились слухи, что Владимир Путин закрутил роман с главой Лиги безопасного интернета. Инсайдеры отмечали, что глава Кремля заметно сблизился с Мизулиной и поддерживал ее в сложные моменты.

"Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами. Казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил Мизулиной с успокаивающими словами. У нас нет оснований утверждать, что между Путиным и Мизулиной роман, однако несколько собеседников на наш вопрос об их отношениях пытались уйти от ответа с аргументацией "об этом лучше лишний раз не говорить", – сообщали информаторы.

Позже роман между российским диктатором и главой Лиги безопасного интернета подтвердила исполнительный директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она говорила, что Мизулина – однозначно типаж Путина, которому нравятся блондинки а-ля Барби. Пришлась по душе главе Кремля и поддержка со стороны женщины, ведь она называла "кукарекающими петухами" всех, кто не соглашался с его террористической политикой.

Однако уже в 2025 году Екатерину Мизулину заподозрили в отношениях с Shaman. Они часто делились совместными фото в соцсетях, более того, Z-исполнитель публично поздравлял "любовницу" Путина с днем рождения. А вот во время концерта в одной из московских школ они решили сделать вид, что целуются, когда дети начали кричать "Горько".

В марте этого года Shaman и Мизулина официально подтвердили отношения. Стоя на сцене, певец выдал: "Отметим при всех. Мы пара, мы встречаемся и мы вместе". После такой "трогательной" речи они поцеловались.

Тогда в одном из пропагандистских Telegram-каналов появилась информация, что в тот момент Путин якобы поставил на паузу отношения с Мизулиной и предложил ей закрутить "ненавязчивый роман" с артистом.

Что известно о Shaman

Shaman стал одним из ключевых исполнителей, которых использует власть РФ для оправдания вооруженной агрессии и формирования положительного образа оккупантов. В конце 2022 года певец записал ролик, где расхваливал вражескую армию и фактически оправдал начало российской агрессии в 2014-м. А вот в феврале 2023-го он выступил на концерте во временно оккупированной части Херсонщины, популяризируя нарративы Кремля.

В прошлом году Shaman присутствовал на очередной так называемой инаугурации диктатора Владимира Путина. Певец убеждал, что мероприятие его очень зарядило, и с этим настроением он отправился на свой концерт.

Из-за такой деятельности Служба безопасности Украины заочно сообщили Shaman о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (отрицание временной оккупации части территории Украины, оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее военных формирований, совершенные повторно с использованием СМИ).

