'Такое никогда никому не дарили'. Пропагандист Shaman сделал 'патриотический' сюрприз 'любовнице' Путина в день рождения и стал посмешищем

Российский певец-пропагандист Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, снова вызвал волну насмешек у россиян. Он решил оригинально поздравить с днем рождения Екатерину Мизулину – главу Лиги безопасного интернета и вероятную "любовницу" Владимира Путина.

Артист объявил, что дарит Мизулиной политическую партию. Соответствующий ролик Shaman опубликовал в своем Telegram.

На видео он вместе с Мизулиной идет по лесу, после чего пара находит большую коробку, перевязанную лентой в цветах российского флага. Внутри оказался логотип новосозданной партии под названием "Мы".

"Катерина, я дарю тебе на твой день рождения то, чего никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться "Мы", – объявил пропагандист свой "креативный" подарок.

Мизулина выложила тот же ролик в своем Telegram-канале, подписав его словом "Работаем" и сердечком в цветах российского триколора. Никаких деталей о деятельности или программе новой политсилы пара не раскрыла.

Реакция россиян

Соцсети отреагировали мгновенно – россияне назвали этот "подарок" максимально странным:

"Молодой гей (33 года) Shaman и Мизулина (41 год) изображают "романтику" на фоне падающего в грязь флага РФ и черной кринж-фигуры "Мы", лучше "Ме" или "Му".

"Shaman и Мизулина объявили о создании партии. С одной стороны, уже никому не интересные фрики решили поднять себе цитируемость, ну и фиг с ними. А с другой – все это "веселье" будет финансироваться темной кассой Кремля, то есть на налоги россиян".

"Кринжуха дня: Shaman подарил Мизулиной партию".

"Это такой тонкий намек, или они оба просто ничего, кроме букваря и собрания сочинений Путина, не читали?"

"Как это Вселенная так выкрутилась, чтобы эти два у*бища пересеклись и нашли друг друга в одной точке пространства и времени".

"Ну все, планка поднята до абсолютно недосягаемой высоты. Ребята, не пишите, если не готовы подарить мне партию".

"Действительно кринж... И к тому же показной какой-то и ненатуральный. А когда-то мне нравился Shaman..."

"Я надеялась, что это ИИ".

"Это вам за то, что не молитесь. Романтика..."

"Отличный повод перечитать "Мы" Замятина. Есть подозрение, что они пытались именно опорочить понятие "Мы".

Справка. Роман "Мы" россиянина Евгения Замятина изображает общество, где царит жесткий тоталитарный контроль над личностью. Здесь люди лишены имен – вместо них они имеют только буквы и номера, а государство вмешивается даже в самые интимные сферы жизни. Система построена на принципах тейлоризма и сциентизма, полностью отрицающих воображение и индивидуальность. Руководит этим миром "Благодетель", которого выбирают без какой-либо альтернативы.

Роман "любовницы" Путина и Shaman

Екатерина Мизулина лишь в марте 2025 года публично подтвердила роман с Shaman во время его концерта. Для демонстрации "искренних чувств" пара поцеловалась прямо на сцене.

Shaman тогда объявил: "Отметим при всех. Мы пара, мы встречаемся и мы вместе". На это Мизулина коротко ответила: "Да".

Впоследствии в пропагандистских Telegram-каналах появились "инсайды" о реакции Путина. Источники утверждали, что диктатор "поставил на паузу" отношения с Мизулиной, а потому якобы сам разрешил ей завести роман с артистом. По данным другого "информатора", сначала Shaman колебался, однако ему объяснили, что отказ будет воспринят как неуважение к президенту РФ.

Предположения о романе между Путиным и Мизулиной, которой он заменил свою бывшую пассию, гимнастку Алину Кабаеву, появились еще в начале 2024 года.

"Любовница" российского диктатора является членом Общественной палаты Российской Федерации и главой Лиги безопасного интернета, поэтому ответственна за цензуру, штрафы и другие санкции в адрес медиа и соцсетей, которые не выполняют законодательство РФ.

Их отношения подтверждала исполнительный директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, Мизулина – однозначно типаж Путина, которому нравятся блондинки а-ля Барби.

Более того, глава Лиги безопасного интернета стоит на стороне диктатора РФ, поэтому в мае 2022 года назвала всех россиян, которые не поддерживают диктатора, "кукарекающими петухами", а эмиграцию несогласных с режимом людей – "очищением от нежелательных граждан".

Почему Shaman – рупор Кремля

Shaman стал главным "символом спецоперации" и реальной Z-звездой музыкального шоу-бизнеса военного времени. Исполнителю удалось обрести популярность после начала полномасштабного вторжения, а его патриотические композиции "Да, я русский", "Исповедь", "Моя Россия" и тому подобные становились хитами в РФ. К тому же на всех концертах певца присутствует большое количество российской национальной символики, что помогает развивать пропагандистскую кампанию Путина и максимально поощрять молодежь присоединяться к армии.

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ сообщила о подозрении артисту Shaman, который крутит роман с "любовницей" диктатора. Он является одним из ключевых исполнителей, которых использует российская власть для оправдания вооруженной агрессии и формирования положительного образа оккупантов.

