УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Такое никогда никому не дарили". Пропагандист Shaman сделал "патриотический" сюрприз "любовнице" Путина в день рождения и стал посмешищем

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
1,3 т.
'Такое никогда никому не дарили'. Пропагандист Shaman сделал 'патриотический' сюрприз 'любовнице' Путина в день рождения и стал посмешищем

Российский певец-пропагандист Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, снова вызвал волну насмешек у россиян. Он решил оригинально поздравить с днем рождения Екатерину Мизулину – главу Лиги безопасного интернета и вероятную "любовницу" Владимира Путина.

Видео дня

Артист объявил, что дарит Мизулиной политическую партию. Соответствующий ролик Shaman опубликовал в своем Telegram.

На видео он вместе с Мизулиной идет по лесу, после чего пара находит большую коробку, перевязанную лентой в цветах российского флага. Внутри оказался логотип новосозданной партии под названием "Мы".

"Катерина, я дарю тебе на твой день рождения то, чего никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться "Мы", – объявил пропагандист свой "креативный" подарок.

"Такое никогда никому не дарили". Пропагандист Shaman сделал "патриотический" сюрприз "любовнице" Путина в день рождения и стал посмешищем

Мизулина выложила тот же ролик в своем Telegram-канале, подписав его словом "Работаем" и сердечком в цветах российского триколора. Никаких деталей о деятельности или программе новой политсилы пара не раскрыла.

Реакция россиян

Соцсети отреагировали мгновенно – россияне назвали этот "подарок" максимально странным:

  • "Молодой гей (33 года) Shaman и Мизулина (41 год) изображают "романтику" на фоне падающего в грязь флага РФ и черной кринж-фигуры "Мы", лучше "Ме" или "Му".
  • "Shaman и Мизулина объявили о создании партии. С одной стороны, уже никому не интересные фрики решили поднять себе цитируемость, ну и фиг с ними. А с другой – все это "веселье" будет финансироваться темной кассой Кремля, то есть на налоги россиян".
  • "Кринжуха дня: Shaman подарил Мизулиной партию".
  • "Это такой тонкий намек, или они оба просто ничего, кроме букваря и собрания сочинений Путина, не читали?"
"Такое никогда никому не дарили". Пропагандист Shaman сделал "патриотический" сюрприз "любовнице" Путина в день рождения и стал посмешищем
  • "Как это Вселенная так выкрутилась, чтобы эти два у*бища пересеклись и нашли друг друга в одной точке пространства и времени".
  • "Ну все, планка поднята до абсолютно недосягаемой высоты. Ребята, не пишите, если не готовы подарить мне партию".
  • "Действительно кринж... И к тому же показной какой-то и ненатуральный. А когда-то мне нравился Shaman..."
  • "Я надеялась, что это ИИ".
  • "Это вам за то, что не молитесь. Романтика..."
  • "Отличный повод перечитать "Мы" Замятина. Есть подозрение, что они пытались именно опорочить понятие "Мы".
"Такое никогда никому не дарили". Пропагандист Shaman сделал "патриотический" сюрприз "любовнице" Путина в день рождения и стал посмешищем

Справка. Роман "Мы" россиянина Евгения Замятина изображает общество, где царит жесткий тоталитарный контроль над личностью. Здесь люди лишены имен – вместо них они имеют только буквы и номера, а государство вмешивается даже в самые интимные сферы жизни. Система построена на принципах тейлоризма и сциентизма, полностью отрицающих воображение и индивидуальность. Руководит этим миром "Благодетель", которого выбирают без какой-либо альтернативы.

"Такое никогда никому не дарили". Пропагандист Shaman сделал "патриотический" сюрприз "любовнице" Путина в день рождения и стал посмешищем

Роман "любовницы" Путина и Shaman

Екатерина Мизулина лишь в марте 2025 года публично подтвердила роман с Shaman во время его концерта. Для демонстрации "искренних чувств" пара поцеловалась прямо на сцене.

Shaman тогда объявил: "Отметим при всех. Мы пара, мы встречаемся и мы вместе". На это Мизулина коротко ответила: "Да".

"Такое никогда никому не дарили". Пропагандист Shaman сделал "патриотический" сюрприз "любовнице" Путина в день рождения и стал посмешищем

Впоследствии в пропагандистских Telegram-каналах появились "инсайды" о реакции Путина. Источники утверждали, что диктатор "поставил на паузу" отношения с Мизулиной, а потому якобы сам разрешил ей завести роман с артистом. По данным другого "информатора", сначала Shaman колебался, однако ему объяснили, что отказ будет воспринят как неуважение к президенту РФ.

Предположения о романе между Путиным и Мизулиной, которой он заменил свою бывшую пассию, гимнастку Алину Кабаеву, появились еще в начале 2024 года.

"Любовница" российского диктатора является членом Общественной палаты Российской Федерации и главой Лиги безопасного интернета, поэтому ответственна за цензуру, штрафы и другие санкции в адрес медиа и соцсетей, которые не выполняют законодательство РФ.

"Такое никогда никому не дарили". Пропагандист Shaman сделал "патриотический" сюрприз "любовнице" Путина в день рождения и стал посмешищем

Их отношения подтверждала исполнительный директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, Мизулина – однозначно типаж Путина, которому нравятся блондинки а-ля Барби.

Более того, глава Лиги безопасного интернета стоит на стороне диктатора РФ, поэтому в мае 2022 года назвала всех россиян, которые не поддерживают диктатора, "кукарекающими петухами", а эмиграцию несогласных с режимом людей – "очищением от нежелательных граждан".

Почему Shaman – рупор Кремля

Shaman стал главным "символом спецоперации" и реальной Z-звездой музыкального шоу-бизнеса военного времени. Исполнителю удалось обрести популярность после начала полномасштабного вторжения, а его патриотические композиции "Да, я русский", "Исповедь", "Моя Россия" и тому подобные становились хитами в РФ. К тому же на всех концертах певца присутствует большое количество российской национальной символики, что помогает развивать пропагандистскую кампанию Путина и максимально поощрять молодежь присоединяться к армии.

"Такое никогда никому не дарили". Пропагандист Shaman сделал "патриотический" сюрприз "любовнице" Путина в день рождения и стал посмешищем

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ сообщила о подозрении артисту Shaman, который крутит роман с "любовницей" диктатора. Он является одним из ключевых исполнителей, которых использует российская власть для оправдания вооруженной агрессии и формирования положительного образа оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!