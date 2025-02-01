'Любовь – это когда вместе всю жизнь': Петр Порошенко в день рождения жены показал трогательные фото

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил свою супругу – Марину Порошенко – с днем рождения. Сегодня, 1 февраля, общественной деятельнице исполнилось 63 года, поэтому лидер партии "Европейская солидарность" решил поделиться трогательными кадрами.

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Соответствующий пост появился на странице 59-летнего политика в Facebook. В подписи к фотографиям он отметил: невероятно сильно любит свою избранницу, ведь она рядом с ним в любых жизненных ситуациях.

"Любовь – это когда мы вместе всю жизнь. Дома, на работе, на фронте, в командировках – повсюду. Ты всегда рядом. Ты всегда лучшая. Всегда увлекаюсь тобой и не устаю повторять: люблю тебя! С днем рождения, Марина Порошенко!" – написал государственный деятель.

Петр Порошенко поделился с общественностью подборкой фотографий с любимой женщиной. На некоторых кадрах удалось запечатлеть моменты, когда супруги лично встречались с нашими защитниками.

Обнародовал политик и несколько "живых" фотографий, где он и Марина Порошенко специально не позировали на камеру.

И, конечно, не обошлось без снимков, где жена Петра Порошенко самостоятельно предстала перед камерой в изысканных нарядах. Политик показал как более официальные фото супруги, так и кадры из жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Порошенко трогательно поздравил супругу с 40-летием брака.

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