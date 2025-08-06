Лидер культовой группы U2 спел под аккомпанемент воина-кобзаря и заслуженного артиста Украины. Видео

Лидер ирландской рок-группы U2 Боно (настоящее имя – Пол Дэвид Хьюсон) исполнил легендарный хит The One под аккомпанемент бандуры. Мелодию композиции для знаменитости на украинском народном инструменте сыграл военнослужащий ВСУ и заслуженный артист Украины Тарас Столяр.

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Соответствующее видео появилось на официальной странице "Культурных сил" в соцсети Instagram. Судя по описанию к ролику, звезда встретился с украинцем в мае этого года в Каннах, Франция.

"Культовая песня U2 в исполнении фронтмена группы и нашего музыканта Тараса Столяра. Украинская бандура и ирландский рок объединены в одном месте в одно время людьми, которые искренне хотят победы Украины. Спасибо за поддержку, легенда", – указано в публикации.

На записи видно, как профессиональный кобзарь, одетый в военную форму, талантливо играет на бандуре, а напротив него сидит Боно и от начала до конца поет известный трек. Кстати, на заднем плане можно заметить американского актера и кинорежиссера Шона Пенна, который завороженно снимал дуэт на камеру своего телефона.

Украинцы были в восторге, услышав хит The One в кардинально новом звучании:

"Невероятно".

"Это же так круто, горжусь вами сильно!"

"Красота!"

Отметим, что Тарас Столяр в 1998 году одержал победу в первом Международном конкурсе исполнителей на украинских народных инструментах им. Гната Хоткевича в номинации "бандурист-инструменталист". Артист исполнял партии на бандуре для полнометражного исторического фильма "Дума о Тарасе Бульбе". В мирной жизни он был солистом Национального академического оркестра народных инструментов, который известен далеко за пределами Украины, а также определенный период сотрудничал с электро-фолк группой ONUKA.

После начала полномасштабной войны Тарас Столяр стал на защиту Родины и присоединился в ряды ВСУ как разведчик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны. Подразделение артиста участвовало в обороне Киева от российских захватчиков.

В 2022 году воин-кобзарь присоединился к международному фестивалю Ravenna Festival под руководством итальянского дирижера Рикардо Мути. Мероприятие состоялось в рамках проекта Le vie dell'Amicizia ("Пути Дружбы"), совместно с артистами Национальной оперы Украины, хора и оркестра Giovanile Luigi Cerubini. А вот в декабре 2024-го британский певец Стинг исполнил свой всемирно известный хит Shape of my Heart под аккомпанемент бандуры Тараса Столяра.

Как ранее писал OBOZ.UA, Боно не впервые демонстрирует свою четкую проукраинскую позицию. Во время эфира одного из самых популярных американских шоу музыкант назвал украинских военных "борцами за свободу" и поблагодарил их за мужество на фронте.

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