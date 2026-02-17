Ласковая украинизация в действии: украинка одела нового любимца россиянок в вышиванку и стала звездой сети. Вирусное видео

Девушке из Украины удалось "украинизировать" немецкого блогера и модель Самуэля Домена, который в последнее время стал безумно популярным среди россиянок. Во время пребывания на совместном мероприятии она одела интернет-деятеля в стильную вышиванку и успела сделать с ним совместные кадры.

Видео дня

Соответствующий ролик украинка обнародовала на личной странице в Instagram. Пост довольно быстро завирусился в сети, поэтому набрал почти 100 тысяч лайков и более 2 тыс. комментариев.

"Шансы лично одеть вышиванку на главного "Филяя" не велики, но никогда не равны 0", – написала девушка в описании к ролику. Стоит отметить, что "Филяем" Самуэля Домена называют из-за того, что популярности в сети он достиг благодаря танцам под немецкий трек Vielleicht, vielleicht ("Возможно, возможно"). Несколько искаженное произношение названия композиции и принесло блогеру такое прозвище.

Похоже, модель был искренне доволен получить вышиванку в подарок, ведь написал в комментариях под постом украинки: "Большое тебе спасибо". А вот другие юзеры активно выражали свое восхищение поступком согражданки.

"Украинизация прошла успешно".

"Ай молодец. Читаю комментарии и понимаю, что каждая хотела бы там быть на твоем месте".

"Казак поплыл, хватай скорее".

"Ласковая украинизация".

"Филяй по-украински".

Почему Самуэль Домен стал любимцем россиянок

На просторах русскоязычных соцсетей завирусилось видео, на котором блогер с большим количеством татуировок на теле танцует под трек Vielleicht, vielleicht без рубашки. Девушки из страны-агрессора начали оставлять под роликом кучу комментариев, где выражали восхищение внешностью Самуэля Домена. Более того, позже они заполонили аккаунты модели со словами о том, что хотят выучить немецкий ради него и делились своими "влажными" фантазиями.

Российский психолог объясняла резкий взлет популярности Домена тем, что в его внешности идеально сочетаются маскулинность и феминность. Кроме того, по ее словам, среди блогеров в РФ довольно мало мужчин, которых можно было бы назвать "секс-символом", поэтому девушки и женщины нашли себе любимца за рубежом.

Долгое время Самуэль Домен совершенно не обращал внимания на комплименты от россиянок, а однажды даже просил писать комментарии на английском, поскольку ничего не понимает на языке страны-агрессора. Однако позже он выложил несколько роликов под российские треки "Катюша" и "Молодой".

Что известно о модели

Самуэль Домен активно развивает свои соцсети. За его аккаунтом в TikTok следят 1,5 млн пользователей, а в Instagram – 867 тысяч. В 2025 году блогер стал участником реалити-шоу "Новая топ-модель Германии", где ведущей была Хайди Клум.

Однако в жизни Самуэля Домена не обошлось без сложных периодов. В возрасте 17 лет он стал участником драки в ночном клубе, в результате которой получил сильные ножевые ранения живота. Тогда модель перенес две срочные операции, во время которых врачи удалили ему часть кишечника. Чтобы скрыть шрамы, он сделал татуировки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что маленький "Человек-паук" украинизировал курорт в Болгарии хитом Пивоварова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!