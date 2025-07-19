Звезда 'Киборгов' назвал единственного 'хорошего россиянина-актёра', который помогает ВСУ

Украинский актер Роман Ясиновский, известный по ролям в фильмах "Киборги", "Довбуш", "Поймать Кайдаша" и сериале "Первые ласточки", заявил, что среди российских артистов только один вызывает у него уважение. Речь идет об Артуре Смолянинове – российском актере, который открыто выступил против войны, покинул РФ и, по словам Ясиновского, даже поддерживает Вооруженные силы Украины.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк. По словам Ясиновского, он имел много знакомств среди российских актеров, которые до 2022 года приезжали в Украину, работали на совместных проектах и восхищались атмосферой Киева. Однако после начала вторжения подавляющее большинство из них промолчали.

Но одна история все же зацепила Ясиновского. Он вспомнил об актере Артуре Смолянинове, который открыто осудил агрессию РФ, за что стал персоной нон грата у себя на родине и был вынужден покинуть страну.

Для меня, наверное, единственный хороший россиянин – это Артур Смолянинов, который открыто говорит о войне. Это человек, который бросил все и до последнего сидел в Питере. Это я 100% знаю, потому что у меня есть друзья в Европе, которым я говорил: "Нет, нет хороших русских", а мне доказывали: "Смотри, вот он до последнего! За несколько часов до того, как спецслужбы пришли его забрать, он выехал, спас свою жизнь", – подчеркнул Ясиновский.

Смолянинов стал одним из первых российских актеров, которые публично выступили против войны. Он неоднократно заявлял, что не поддерживает политику Кремля, и заявил, что не считает РФ своей родиной. За это его объявили "иноагентом", уволили из театров и закрыли перед ним все профессиональные возможности в России. После бегства в Европу актер начал новую жизнь, без финансовой стабильности и поддержки индустрии, однако сохранил гражданскую позицию.

"Мне говорили друзья в Европе, что он также поддерживает украинскую армию. В частности, хорошие русские – это люди, которые воюют за Украину в РДК", – добавил актер.

В своих интервью Смолянинов упоминал о своем украинском происхождении. По его словам, значительную часть детства он проводил в Украине, у родственников. Он также вспоминал встречу с Путиным, которая оставила у него тревожное впечатление. Это было после закрытой премьеры фильма "9 рота", в котором Смолянинов играл одну из главных ролей.

"Я еще тогда начал подозревать, что что-то тут не то. Мы сидели тогда с ним почти целый час. У меня остались в памяти два самых ярких воспоминания. Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Какие-то спецпарфюмированные войска, наверное, поработали, потому что у меня это вызвало тогда ощущение какой-то абсолютной инстинктивной льстивости. Я никогда в жизни не чувствовал такого запаха. Мне кажется, здесь не бывает мелочей. Это все спецоперация. А второе: мы проговорили час. Об Афганистане разговаривали, и он стал говорить о том, что американцам "выгоден этот наркотрафик". И очень убедительно это все звучало. Он владеет приемами манипуляции виртуозно. Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя: о чем мы говорили? И я понял, что не помню ни одного слова. Это был просто серый туман", – говорил Смольянинов.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский актер, который имеет бронь от театра, присоединился к силам ПВО и рассказал, платят ли за это. Он уже даже имел встречу с командиром роты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!