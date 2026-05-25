'Квартира полностью разбита'. После обстрела Киева без крыши над головой осталась семья известных писателей с тремя детьми. Фото изнутри

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 24 мая без жилья осталась семья украинских писателей – Елена Захарченко и Артем Захарченко. Ракета попала в многоэтажный дом, где жила семья вместе с тремя детьми.

По словам Артема Захарченко в Facebook, из-за последствий удара он был вынужден отменить поездку на конференцию в Нью-Йорк (США) и целый день провести в очередях для оформления документов о повреждении жилья. В частности, писатель-ученый показал, в каком состоянии сейчас их семейное гнездышко.

"Сегодня я должен был выезжать на конференцию в Нью-Йорк, уже приготовил все документы, но уже вряд ли выеду, потому что простоял целый день в очереди на оформление повреждений квартиры россиянами", – написал он.

В то же время Елена Захарченко подробно описала ночь удара и то, что осталось от их дома.

"В наш дом прилетело. Квартира полностью разбита. Я успела лечь на пол. Окна вывернуло. Сверху над нами горит. Входную дверь заклинило. Но мы смогли выбраться на улицу", – написала писательница.

По ее словам, после "прилета" ракеты верхние этажи дома были разрушены, возник сильный пожар, а квартира полностью залита водой после тушения огня. В ванной осыпалась плитка, балкон завалило кирпичами, а бетонные перекрытия продолжают разрушаться.

"Я знаю, что квартира, вдобавок ко всему, полностью залита водой, пожар был сильный и вода текла по стенам. Конечно, там нет ни воды, ни света, ни газа, и верхние этажи разбирают. В ванную осыпалась плитка со стен, завалив ее, балкон разбило кирпичами с верхних этажей, они летели и в комнату. На мои цветы за окном тоже нападало кирпичей – я это видела снаружи", – сообщила Захарченко.

Писательница вспоминает, что еще вечером семья жила обычной жизнью: занимались домашними делами и проводили время вместе с детьми.

"Вечером мы сидели с детьми, играли в настолку, ставили посудомойку, я переживала, полить ли цветы за окном, стелила новую постель, потому что постирала, дети мыли полы. И все – ничего нет: ни квартиры, ни книг, ни той посуды, что мы мыли, ни игры, в которую играли. Мне негде жить, мой дом разламывают, падают бетонные перекрытия, чтобы он "не падал людям на голову". И я до сих пор не могу поверить, что больше не усядусь на диван, не буду видеть картинок и старинных часов, не буду кричать чего-то детям в их комнату. Жизнь сгорела, рассыпалась", – в отчаянии написала она.

Семье предложили общежитие

Сейчас семья не имеет постоянного места жительства. По словам Елены Захарченко, им предложили временное жилье в общежитии в Пуще-Водице, однако из-за обучения детей семья пока не знает, как действовать дальше.

"Из-за того, что нам негде жить, нам предложили общежитие в Пуще, но детям надо на учебу, которую никто не отменял. Поэтому думаем. Прогнозы по дому невеселые – говорят, что возможно отремонтируют другие подъезды, а наш вряд ли – именно в наш влетела ракета. Но, когда отремонтируют, – неизвестно, такие дома порой стоят по несколько лет, потому что их теперь очень много", – отметила писательница.

Также писательница рассказала о сложном процессе оформления документов после обстрела – очереди на компенсации, обращения в полицию, ЦПАУ и коммунальные службы.

Кто такие Елена и Артем Захарченко

Елена Захарченко – украинская писательница, лауреат премии Олеся Гончара, автор книг "Вертеп", "Метро до Темного міста", "Тільки не гавкай!". После начала полномасштабного вторжения работает аналитиком в общественной организации, занимающейся информационной обороной страны.

Артем Захарченко – писатель, журналист, преподаватель Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко и глава аналитического отдела Центра контент-анализа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что количество пострадавших из-за атаки РФ на Киев в ночь на 24 мая возросло до 87 человек. Среди них – трое несовершеннолетних, а два человека погибли.

