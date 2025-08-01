Кум Оззи Осборна рассказал, что 'король тьмы' написал ему в последнем сообщении

Американский гитарист Закк Уайлд поделился, что в последний раз обменивался текстовыми сообщениями с легендарным рок-музыкантом Оззи Осборном, который был крестным отцом его старшего сына, после прощального концерта звезды на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме, Великобритания. Им не удалось пообщаться за кулисами музыкального шоу, за что фронтмен группы Black Sabbath извинялся перед кумом.

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Как сообщает People, тогда Закк Уайлд не придавал этому особого значения, ведь был убежден, что совсем скоро снова увидится с "королем тьмы". Однако, к сожалению, этого так и не произошло.

"Последнее сообщение, которое я получил от Оза, было: "Закки, извини, это было похоже на сумасшествие. Я тебя не видел". Он продолжил: "Спасибо за все". Мы просто разговаривали, и он сказал: "Я люблю тебя, друг". Вот и все", – рассказал гитарист.

По словам Закка Уайлда, основным приоритетом для организации прощального концерта Оззи Осборна было "убедиться, что с ним все в порядке". Гитарист признался, что увидеть "короля тьмы" на сцене было для него действительно чем-то удивительным.

Как отметил Уайлд, у них с легендарным музыкантом были довольно хорошие отношения, поэтому он всегда был готов прийти ему на помощь: "Оззи – крестный отец моего старшего сына. Независимо от того, играл я вместе с ним или нет, если бы Шэрон (жена Оззи Осборна. – Ред.) позвонила нам с женой и сказала: "Вы можете присмотреть за домом, пока мы поедем в командировку?", я бы это сделал".

Стоит отметить, что Закк Уайлд присоединился к группе Black Sabbath 1987 году и был ее участником до начала 2000-х. После того как гитарист покинул коллектив, он еще несколько раз выходил на одну сцену с Оззи Осборном. Так, например, Уайлд присоединился к рокеру во время его последнего тура No More Tours II в 2018-м, а через шесть лет был рядом с "королем тьмы", когда его внесли в престижный Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, что жизнь Оззи Осборна оборвалась 22 июля. Как сообщили родные исполнителя, последние дни он провел в кругу семьи. Они решили не разглашать причины смерти звезды, однако известно, что он имел серьезные проблемы со здоровьем. Рокер страдал болезнью Паркинсона, а также потерял способность самостоятельно ходить, поэтому передвигался в кресле колесном.

Оззи Осборна провели в последний путь 30 июля. В его родном Бирмингеме, Великобритания, подготовили грандиозное "празднование жизни" рок-иконы, а после этого прошли частные похороны.

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