Культура против войны. 'Антитела' посетят шесть городов США с важной миссией: график мероприятий

В рамках проекта "Culture vs War" группа "Антитела" будет проведена вторая серия ивентов в городах США. Встречи будут организованы совместно с общиной украинцев в США, фондом "Revived Soldiers of Ukraine" и "United Help Ukraine", по инициативе Ассоциации "Дивись Українське", Министерства культуры и информационной политики Украины, при поддержке Министерства иностранных дел, и Благотворительного фонда "МХП – Громаді". Первая часть проекта с успехом состоялась в городах Великобритании.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщила пресс-служба группы. Уникальный формат события представляет собой показ короткометражного фильма "Culture vs War", перформанс и откровенный разговор с группой "Антитела" в формате вопрос-ответ.

Будут подниматься темы героической борьбы украинского народа, будущего Украины и возвращения военнопленных, музыкальной деятельности и военной службы группы "Антитела", а также другие вопросы, которые заинтересуют посетителей.

Также в программу войдут акустический выступ группы "Антитела" с песнями, которые стали частью жизни украинцев по всему миру и аукцион с уникальными лотами, впервые на территории США. Все, кто приедет на мероприятие, смогут лично задать вопросы участникам группы, приобрести лоты на аукционе, среди которых боевые трофеи: от частей вражеских БПЛА, карт и амуниции до средств поражения, оформленных в виде музейных экспонатов, а также в уникальном акустическом формате услышать известные песни – "TDME", "Лови Момент", "Вірила", "Фортеця Бахмут" и другие.

Встречи состоятся:

7 сентября – Филадельфия – Фестиваль Михайлівка

8 сентября – Нью Йорк – Oceana Theater

13 сентября – Бостон – Regent Theatre

14 сентября – Чикаго – Christian Heritage Academy

21 сентября – Миннеаполис – Ukrainian Festival (Вход на фестиваль свободный)

22 сентября – Вашингтон – Ronald Reagan Building Center

Проект "Culture vs War" инициирован Ассоциацией "Дивись Українське" в апреле 2022 года для фиксации и донесения правдивой информации о войне РФ против Украины из-за истории борьбы известных артистов. В войне с Россией Украина и украинцы из-за неутомимого сопротивления и невероятного народного героизма трансформировались в нацию победителей, в Страну Героев.

Достойно преодолевая испытание войной, украинцы переходят на новый уровень самоосознания, самоидентификации, государственности, мировой субъектности. Героями проекта являются известные артисты, которые пошли в ряды ВСУ, и деятели культуры, занимающиеся активной волонтерской деятельностью.

Результат проекта – создание комплекса медийных продуктов в сотрудничестве с украинскими деятелями культуры, которые через собственные конкретные примеры и истории ознакомили мировое и украинское сообщества с ценностями и смыслами украинской культуры, которые помогают украинцам сопротивляться агрессору.

"Когда "Антитела" вывели с передовой, перед нами была поставлена четкая задача – доносить до мирового сообщества через все возможные источники правду о войне, аккумулировать ресурсы для закрытия потребностей Сил Обороны, а также через музыку, интервью привлекать внимание к борьбе украинского народа против оккупантов . Уже больше года мы этим занимаемся, – рассказал фронтмен Тарас Тополя. – За период, когда мы перестали быть задействованы непосредственно в боевых действиях, нами благодаря поддержке тысяч украинцев и иностранцев по всему миру собрано более 2 миллионов долларов на различные нужды ВСУ. Как только мы завершили масштабный проект на 10000 качественных аптечек для ВСУ, во время которого собрали 650 тысяч долларов".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Jerry Heil и Владимир Дантес представили клип на песню "Губы в губах": украинцы в восторге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!