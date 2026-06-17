Куда исчезла звезда "Папиных дочек", назвавшая войну в Украине "семейным конфликтом", и чем она занимается в России

Актриса Нонна Гришаева, известная по телесериалу "Папины дочки", с начала полномасштабного вторжения России в Украину предпочла кремлевские деньги. Несмотря на то, что она родилась в Одессе, у неё есть звание заслуженной артистки России, а сама она называет войну "семейным конфликтом".

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Уже с 2014 года она возглавила Московский государственный театр Роста в Царицыно, возила труппу во временно оккупированный Луганск, а также представит концерт, посвященный Людмиле Гурченко, во временно оккупированном Крыму. OBOZ.UA рассказывает, чем сейчас занимается одесситка-предательница.

Начало пути и "Папины дочки"

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе в семье рабочего и учительницы. Училась в Одесской балетной школе и музыкальной школе по классу фортепиано. Свою первую роль в кино сыграла в 1976 году, это был фильм "Фотографии на стене".

В 1994 году Гришаева окончила Московскую Высшую театральную школу имени Бориса Щукина, получив несколько предложений о работе в театрах. Так, в 1996 году она исполнила роль Наташи в фильме "Первый удар" с участием легендарного Джеки Чана.

В 2008 году она на постоянной основе работала с труппой "Большая разница", куда её пригласил продюсер проекта Александр Цекало. Однако наибольшую известность Гришаева приобрела благодаря главной роли в телесериале "Папины дочки", сыграв роль матери многодетной семьи Васнецовых. Сам же сериал в то время смотрели как в России, так и в Украине.

Жизнь после сериала и предательство Украины

В 2014 году Гришаева стала художественным руководителем Московского государственного театра Рост в Царицино. А в 2019 году стала художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Однако 24 февраля 2022 года Гришаева не стала осуждать полномасштабное вторжение России в Украину. Тогда актриса сравнила страны с "мамой" и "папой""

"Я чувствую себя маленькой девочкой в зале суда, у которой спрашивают, с кем она хочет жить – с папой или с мамой? Кого она любит? Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму! И мне очень больно видеть, как они ругаются", – писала она в соцсетях, отметив, что Украина якобы "предала", за что её и бьют.

Кульминацией стало одно прошлогоднее интервью в одном из российских СМИ. Там Гришаева проявила цинизм, заявив, что якобы "родилась не в Украине, а в СССР", и добавила, что в Одессе "никогда не говорили на украинском", а украиноязычных якобы туда "специально завезли".

Кроме того, актриса вспомнила один случай с её мамой. По словам Гришаевой, она якобы перевезла в Россию родственницу, которая работала в школе учительницей английского, после того как её "заставили" говорить в Одессе на украинском.

Сейчас же Гришаева собирается представить во временно оккупированном Крыму концерт в оркестровом сопровождении "Смотри, смотри на этот мир...", посвященный жизни и творчеству ныне покойной Людмилы Гурченко, который состоится в конце июня в Симферополе, Ялте и Севастополе.

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