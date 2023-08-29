Куда исчезла тяжелобольная Екатерина Тышкевич и почему сейчас актриса публикует счастливые фото

Звезда сериала "Ничто не случается дважды", украинская актриса Екатерина Тышкевич больше года назад обратилась к украинцам с просьбой помочь ей преодолеть тяжелую болезнь, которую 8 лет не могли диагностировать. Она пол года рассказывала о ходе лечения, симптомах и своем самочувствии, но затем внезапно исчезла из соцсетей.

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Взволнованные подисники начали писать ее мужу Валентину Томусяку, но выяснилось, что аккаунт актрисы просто заблокировали за "разжигание розни", поэтому ей пришлось создать новый. Сейчас украинка чувствует себя лучше. Где все это время была звезда и почему начала публиковать счастливые фото, OBOZREVATEL расскажет ниже (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Что известно о болезни и лечении Екатерины Тышкевич

Екатерина Тышкевич летом прошлого года в слезах поделилась деталями недуга, от которого страдает уже 8 лет. Основным симптомом стала головная боль, из-за которой звезда оказалась прикована к постели. Обследования в Украине не смогли установить причину боли. Специализированная клиника в Дании, куда Тышкевич хотела попасть на консультацию, тоже не порадовала украинку хорошими новостями.

Позже звезда приступила к лечению в Закарпатской области. Там актрисе стало лучше, так что она поспешила поделиться новыми фото. Процедуры и природа помогли артистке, но боль не исчезла полностью.

В конце концов, установить болезнь Тышкевич помогли специалисты в Украине. После ряда анализов медики установили, что звезда страдает соматоморфной головной болью, вызванной функциональной обломкой мозга. Причина недуга кроется в проблеме с нарушением биохимии мозга, вызванным родовой травмой.

Исчезновение Екатерины Тышкевич

Несмотря на боль, актриса продолжала освещать геноцид своего народа и терроризм россиян, за что ее аккаунт был заблокирован. Одно время она не восстанавливала страницу, поэтому подписчики звезды начали писать ее мужу с вопросами об исчезновении украинки.

В марте этого года Екатерина Тышкевич снова появилась в Instagram. Она создала новую страницу, где рассказала о причине отсутствия и переменах в жизни. По словам знаменитости, она отправилась лечиться на остров Бали, но обрадовать новостями об исцелении не может.

"Успехи определенные есть – я уже 3 недели без таблеток вообще и кардинального ухудшения не наблюдаю. Напряжение в голове устойчивое, постоянное, иногда становится сильнее и переносить тяжелее. Но иногда чувствуется всего на 15%", – делилась актриса.

В августе этого года Екатерина Тышкевич засветилась в Испании, где поделилась, что "не до конца выбралась из болезни, но смогла надеть платье и улыбку".

Сейчас артистка продолжает лечение, медитацию и пытается видеть хорошее в жизни, несмотря на болезнь. Свой блог она ведет не очень активно, однако там все же появляются кадры, где звезда улыбается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мигрени Тышкевич были настолько сильными и частыми, что она даже начала задумываться о суициде, чтобы не терпеть такие мучения. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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