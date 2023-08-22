Куда пропал бывший комик Сергей Сивохо и какой скандал стоил ему репутации. Фото

Украинский комик Сергей Сивохо приостановил медийную деятельность и исчез из виду поклонников и СМИ. В его соцсетях можно иногда встретить старые фото и поздравления с религиозными праздниками, но о местонахождении звезды ничего не известно.

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Вероятно, артист сосредоточился на деятельности Национальной платформы восстановления и единства, основанной им в 2020 году. Именно со страницы собственной организации он регулярно делает репосты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сергей Сивохо встретил полномасштабное вторжение РФ в Украине. 23 февраля он был в Харькове, а затем отправился эвакуировать российскую актрису Татьяну Лазареву из Киева, где она работала на момент начала полномасштабной войны.

Затем на странице Сивохо начали появляться его фото с гуманитарными грузами. Все это время и по сей день Национальная платформа восстановления и единства обеспечивает украинцев медикаментами и другими необходимыми вещами. На кадрах порой появляется и основатель организации, поэтому можно предположить, что он остался в Украине.

Сергей Сивохо запомнился большинству украинцев, когда был на пике юмористической карьеры. Несколько десятилетий назад он стал одним из лучших игроков КВН, выступал в Сборной СНГ и Сборной XX века.

Впоследствии его пригласили на роль ведущего на телевидении – программ "Як стати зіркою", "Моя хата скраю" и креативным продюсером "Великої різниці по-українськи". Сивохо в 2012 году после переезда в Киев стал продюсером студии "Квартал 95", а затем получил предложение быть тренером "Лиги смеха".

Впрочем, с началом политической карьеры впечатление от артиста у многих его фанатов испортилось. Его называли пророссийским и критиковали за участие в антимайдане, хотя комик попытался опровергнуть эту информацию.

В 2019 году Сивохо баллотировался в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа". С 2019-го по 2020-й он был советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. За короткое время политической карьеры Сивохо оскандалился высказываниями о войне на востоке.

В эфире телеканала "НАШ" шоумен заявил, что в Украине продолжается внутренний конфликт, чем возмутил граждан. В соцсетях он призвал политиков не делить людей на сепаратистов и украинцев, а объединиться и уметь извиняться. Также Сивохо спровоцировал волну возмущения словами о том, что украинская армия "мародерит на Донбассе".

К слову, свои соцсети скандальный комик продолжает вести на русском языке, в то время как страницы Национальной платформы восстановления и единства – на украинском.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская ведущая Ксения Собчак рассекретила, куда убежал сын путиниста Газманова. Россией в его соцсетях и не пахнет, а отец основывает "патриотические" радио и продвигает "русский мир".

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