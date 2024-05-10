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Кто прошел в финал Евровидения 2024 после второго полуфинала

Анна Кравчук
Шоу Oboz
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Кто прошел в финал Евровидения 2024 после второго полуфинала

В четверг, 9 мая, в Мальме, Швеция, состоялся второй полуфинал Евровидения 2024. За право прохождения в гранд-финал, который состоится уже в субботу, 11 мая, боролись представители 16 стран-участниц, и только 10 из них получили этот шанс.

Десятка финалистов сформировалась путём голосования зрителей, которые отдавали голоса за своих фаворитов. OBOZ.UA следил за прямым эфиром и собрал в материале перечень всех прошедших дальше участников.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также смотрите видео выступлений второго полуфинала Евровидения 2024

Сразу следует отметить, что результаты полуфиналов определяются только за счет зрительского голосования, то есть без учета оценок жюри. Подобную практику внедрили в прошлом году.

Кто из второго полуфинала прошел в финал Евровидения 2024:

  • Латвия
  • Австрия
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Израиль
  • Греция
  • Эстония
  • Швейцария
  • Грузия
  • Армения

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