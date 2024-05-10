Кто прошел в финал Евровидения 2024 после второго полуфинала

В четверг, 9 мая, в Мальме, Швеция, состоялся второй полуфинал Евровидения 2024. За право прохождения в гранд-финал, который состоится уже в субботу, 11 мая, боролись представители 16 стран-участниц, и только 10 из них получили этот шанс.

Десятка финалистов сформировалась путём голосования зрителей, которые отдавали голоса за своих фаворитов. OBOZ.UA следил за прямым эфиром и собрал в материале перечень всех прошедших дальше участников.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также смотрите видео выступлений второго полуфинала Евровидения 2024

Сразу следует отметить, что результаты полуфиналов определяются только за счет зрительского голосования, то есть без учета оценок жюри. Подобную практику внедрили в прошлом году.

Кто из второго полуфинала прошел в финал Евровидения 2024:

Латвия

Австрия

Нидерланды

Норвегия

Израиль

Греция

Эстония

Швейцария

Грузия

Армения

Ранее OBOZ.UA писал:

Представительниц Украины на Евровидении встретили аплодисментами, когда они впервые в прямом эфире показали поставленный режиссером Таню Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму. Весь мир в восторге от украинок, но некоторые пользователи все равно раскритиковали их.

Участник из Хорватии Бейби Лазанья, которому прогнозируют победу с большим отрывом, "порвал" зрителей и поднялся в рейтинге букмекеров еще выше.

Кстати, две делегации поддержали Украину в борьбе против российских оккупантов.

После шоу состоялась жеребьевка финалистов, где впервые внедрили "выбор продюсера".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!