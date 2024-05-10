Кто прошел в финал Евровидения 2024 после второго полуфинала
В четверг, 9 мая, в Мальме, Швеция, состоялся второй полуфинал Евровидения 2024. За право прохождения в гранд-финал, который состоится уже в субботу, 11 мая, боролись представители 16 стран-участниц, и только 10 из них получили этот шанс.
Десятка финалистов сформировалась путём голосования зрителей, которые отдавали голоса за своих фаворитов. OBOZ.UA следил за прямым эфиром и собрал в материале перечень всех прошедших дальше участников.
Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также смотрите видео выступлений второго полуфинала Евровидения 2024
Сразу следует отметить, что результаты полуфиналов определяются только за счет зрительского голосования, то есть без учета оценок жюри. Подобную практику внедрили в прошлом году.
Кто из второго полуфинала прошел в финал Евровидения 2024:
- Латвия
- Австрия
- Нидерланды
- Норвегия
- Израиль
- Греция
- Эстония
- Швейцария
- Грузия
- Армения
Ранее OBOZ.UA писал:
- Представительниц Украины на Евровидении встретили аплодисментами, когда они впервые в прямом эфире показали поставленный режиссером Таню Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму. Весь мир в восторге от украинок, но некоторые пользователи все равно раскритиковали их.
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- Кстати, две делегации поддержали Украину в борьбе против российских оккупантов.
- После шоу состоялась жеребьевка финалистов, где впервые внедрили "выбор продюсера".
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