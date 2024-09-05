Кристина Решетник объяснила, почему отдала младшего сына в школу: ребенку нет и 4 лет

Жена ведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, как многие украинские родители, отвела 1 сентября своих детей в школу. Однако в этом году не только двух подросших сыновей: 11-летнего Ивана и 7-летнего Дмитрия, но и самого младшего Сашу, которому всего 3 года.

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Мальчик присоединился к дошкольной группе (preschool), а от садика наотрез отказался. Кристина Решетник объяснила в Instagram, что за границей это привычная практика, поэтому родители отправили на обучение всех троих детей.

"Наименьшему Решетнику еще нет четырех лет (3.9) и мы его отдали в preschool. По международной системе образования, дети идут в школу, начиная с 4-х лет. Это такой класс подготовки четырехлеток. Обучаются, как и старшие, но, конечно, все адаптировано под их возраст", – объяснила блогер.

Она рассказала, что самый младший сын отказался ходить в детский сад, потому что мечтал со старшими братьями учиться в школе. 1 сентября мечта 3-летнего Саши сбылась.

"Кстати, в садик наш Александр Григорьевич отказался ходить, потому что хотел сразу в школу, как старшие братья. Поэтому теперь счастлив, что уже взрослый, и имеет возможность видеться с Димой и Ванюшей. Устает, прибегает и показывает разные поделки, эмоционально рассказывая, что ходили даже на 2 этаж в музыкальный класс. Но самое большое впечатление на Сашу за первые дни произвела столовая. Кто бы сомневался!" – призналась Решетник.

1 сентября звездная пара хвасталась подписчикам, что всех детей отдала в школу. Это создало незаурядный диссонанс среди подписчиков из-за малого возраста для младшего сына.

"Этот момент настал – все наши сыновья теперь школьники. Поздравляем всех детей и родителей с новым учебным годом! Пусть он станет победным для нашей страны", – писал Григорий Решетник.

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