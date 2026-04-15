'Красавица! Богиня'. Галкин публично поздравил Пугачеву с 77-летием и показал фото: в комментариях отозвалась Сумская

Российский юморист Максим Галкин трогательно поздравил свою жену, эстрадную певицу Аллу Пугачеву, с 77-летием. Комик обнародовал свежую фотографию избранницы и нежно обратился к ней, не удержавшись от комплиментов.

"С днем рождения, любимая красавица!", – написал Галкин в своем Instagram. Для поздравительного сообщения он выбрал фотографию, на которой примадонна позировала на камеру в черной шляпке с бантиком, а внешность подчеркнула с помощью насыщенного макияжа глубоких оттенков.

Посвятить имениннице несколько приятных слов не избежали возможности и подписчики Максима Галкина. Более того, в комментариях отозвалась даже народная артистка Украины Ольга Сумская.

"Богиня на все времена! Самые искренние поздравления! Быть добру!", – написала актриса на русском языке.

Другие пользователи сети оставили Алле Пугачевой кучу пожеланий по случаю дня рождения, а также выразили восхищение ее молодым внешним видом:

"С днем рождения! Алла Борисовна всегда отлично выглядит".

"Алла Борисовна, спасибо вам за мое детство, юность, молодость – всегда ждали только ваши песни! И за то, что делаете сейчас, низкий поклон! Теперь вы показываете пример и нашим детям! Можно жить, не продавая душу дьяволу! Здоровья и долгих счастливых лет вам!".

"С днем рождения! Все сокровища мира к ее ногам! Все слова любви в ее адрес! Всего наилучшего!"

"Алла Борисовна, вы самая лучшая. Живите долго и не болейте".

