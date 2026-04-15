УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Красавица! Богиня". Галкин публично поздравил Пугачеву с 77-летием и показал фото: в комментариях отозвалась Сумская

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
354
'Красавица! Богиня'. Галкин публично поздравил Пугачеву с 77-летием и показал фото: в комментариях отозвалась Сумская

Российский юморист Максим Галкин трогательно поздравил свою жену, эстрадную певицу Аллу Пугачеву, с 77-летием. Комик обнародовал свежую фотографию избранницы и нежно обратился к ней, не удержавшись от комплиментов.

Видео дня

"С днем рождения, любимая красавица!", – написал Галкин в своем Instagram. Для поздравительного сообщения он выбрал фотографию, на которой примадонна позировала на камеру в черной шляпке с бантиком, а внешность подчеркнула с помощью насыщенного макияжа глубоких оттенков.

"Красавица! Богиня". Галкин публично поздравил Пугачеву с 77-летием и показал фото: в комментариях отозвалась Сумская

Посвятить имениннице несколько приятных слов не избежали возможности и подписчики Максима Галкина. Более того, в комментариях отозвалась даже народная артистка Украины Ольга Сумская.

"Богиня на все времена! Самые искренние поздравления! Быть добру!", – написала актриса на русском языке.

"Красавица! Богиня". Галкин публично поздравил Пугачеву с 77-летием и показал фото: в комментариях отозвалась Сумская

Другие пользователи сети оставили Алле Пугачевой кучу пожеланий по случаю дня рождения, а также выразили восхищение ее молодым внешним видом:

"С днем рождения! Алла Борисовна всегда отлично выглядит".

"Алла Борисовна, спасибо вам за мое детство, юность, молодость – всегда ждали только ваши песни! И за то, что делаете сейчас, низкий поклон! Теперь вы показываете пример и нашим детям! Можно жить, не продавая душу дьяволу! Здоровья и долгих счастливых лет вам!".

"С днем рождения! Все сокровища мира к ее ногам! Все слова любви в ее адрес! Всего наилучшего!"

"Алла Борисовна, вы самая лучшая. Живите долго и не болейте".

"Красавица! Богиня". Галкин публично поздравил Пугачеву с 77-летием и показал фото: в комментариях отозвалась Сумская

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лукашенко неожиданно рассыпался в комплиментах Алле Пугачевой и упрекнул людей, которые критиковали ее за суррогатное материнство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe