Категорически не хотели пропускать: звезда 'Квартала' рассказала, как ей удалось проскочить блокпост в комендантский час

Звезда студии "Квартал 95" Марта Адамчук поделилась историей, которая произошла с ней во время действия комендантского часа. Артистка рассказала, как возвращалась из благотворительного тура и оказалась в ситуации, когда ее категорически отказывались пропускать через блокпост.

По словам Адамчук в интервью BLIK, инцидент произошел прошлой зимой, когда она приехала в село, в котором проживает, как раз в комендантский час. Из-за мороза в машине замерзло стекло, и ей пришлось потратить немало времени на размораживание, что и привело к задержке в пути.

Марта Адамчук призналась, что не считает себя примером для подражания в этой ситуации. На блокпосту военные отказались ее пропускать и попросили доказать, что она действительно проживает по указанному адресу.

"Вообще, я антипример. Однажды я приехала из благотворительного тура именно в комендантский час. Это было прошлой зимой, стекло замерзло в машине, долго размораживала. На блокпосту не пропускают, говорят: "Докажите, что вы там живете". А я еще там не прописана", – отметила она.

В ответ на требования она предложила неожиданный аргумент – показать штрафы с камер автоматической фиксации, расположенных именно в этом районе.

По словам звезды, это стал первый случай в ее жизни, когда штрафы сыграли на пользу. В то же время она подчеркнула, что такой выход из ситуации нельзя считать правильным или универсальным.

"Это, конечно, не выход из ситуации. Но на тот момент меня это спасало от того, чтобы ночевать перед блокпостом в машине. Потому что они были очень категоричны", – добавила она.

В частности, артистка отметила, что из-за большой загруженности на работе проводит время от комендантской до комендантской.

