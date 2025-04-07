Алена Тополя, которую не узнавали из-за критической потери веса, призналась, сколько весит сейчас

Певица Алена Тополя призналась, по какой причине критически потеряла вес в прошлом году, и озвучила, сколько весит сейчас. Певица говорит, что похудела из-за стресса почти на 10 килограммов.

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Об этом Алена Тополя рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, сейчас она весит 50 кг.

"Это все из-за стресса, – объясняет исполнительница критическую потерю веса. – Я пыталась есть побольше, но все сгорало. Это началось еще в Америке (певица с начала вторжения находилась в США с детьми почти два года. – Ред.), продолжилось здесь. Со временем все исправилось – сейчас я вешу 50 килограммов. Это мой стандартный вес, мне в нем комфортно".

OBOZ.UA общался с Аленой Тополей в прошлом году, сразу после ее возвращения из США – в кулуарах церемонии награждения ежегодной премии "Музыкальная платформа". Певицу во время этого концертного мероприятия никто не узнавал. На вопрос нашего журналиста о цифрах, показывающих ее весы, певица ответила, что стала меньше на девять килограммов. Причем они "ушли", по словам Алены всего за месяц. На вопрос, как это произошло, ответила, что причина – не диеты, а стрессы и переживания из-за происходящего вокруг.

Также OBOZ.UA писал, что артистка призвала всех быть внимательными к близким, вовремя обращать внимание на то, что те чахнут, и предлагать помощь.

"Когда мы истощены, мы становимся детьми, такими беззащитными детьми, и это нужно заполнить теплотой, любовью, снова внушить человеку веру и силы, чтобы он вставал и шел, верил и знал, что есть те, кто его любит, кто поддерживает, кто отреагирует, поможет. Это очень важно в наше время сейчас", – подчеркнула она.

Полное интервью с Аленой Тополей читайте на OBOZ.UA здесь.

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