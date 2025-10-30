'Какое вы имеете право?' Ольга Сумская поразила рассказом о циничном хейте блогеров на могиле ее мамы

Народная артистка Украины Ольга Сумская призналась, что во время установки памятника на могиле своей матери столкнулась с волной циничного хейта. По словам актрисы, есть ряд блогеров, которые отслеживают места захоронений известных людей, снимают видео, если памятник еще не установлен, и публикуют это в сети, вызывая шквал негативных комментариев.

Актриса рассказала, что один из таких блогеров снял видео о могиле ее мамы, когда памятника еще не было, обвинив сестер Сумских в безразличии. Подробностями истории артистка поделилась в интервью OBOZ.UA. Ольга Сумская также призналась, что установку памятника матери профинансировала самостоятельно, сестра Наталья Сумская не участвовала в этом процессе.

"Произошла одна очень страшная ситуация: есть блогеры, которые следят за могилами известных людей, особенно там, где памятники еще не установлены, – рассказывает Ольга Сумская. – Снимают это на видео, выставляют на всеобщее обозрение. И начинается волна позора – циничная, бездушная. Один из таких блогеров снял видео о нас, когда я как раз занималась проектом. Проект был длительным, финансово это было очень затратно, пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать средства, уделить время. И вдруг этот блогер вынес на всеобщее обозрение, что на могиле нашей мамы нет памятника".

Сумская говорит, что несмотря на волну критики и оскорблений, продолжила работу над памятником, в который вложила не только время и средства: "Я тщательно его готовила – он рождался в моей душе. Старшая дочь Тоня предложила использовать письма, которые мама и папа писали друг другу. Это памятник о любви наших родителей. И он получился невероятным – все, кто видел, говорят так". На вопрос журналиста, участвовала ли в установке памятника семья старшей сестры, Ольга Сумская ответила: "Наталья не предложила своего участия, а я бы с радостью разделила этот момент с ней". Как известно, между сестрами Сумскими уже длительное время сохраняются непростые отношения. Несмотря на общее творческое прошлое и тесные родственные связи, их общение в последние годы фактически прекратилось.

"Как так можно? Какое вы имеете право ходить на кладбище и снимать могилы известных людей лишь для того, чтобы выставить это и критиковать? – эмоционально подытожила артистка рассказ о блогерах. – Я просто не понимаю: как люди могут решиться на такой хейт? Откуда они берут силы на это? И что потом остается в их душах?".

