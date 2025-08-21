'Я не останусь в Москве!' Наталья Сумская вспомнила, как ее известный отец поставил крест на России в зените славы

Народная артистка Украины Наталья Сумская рассказала, что ее отец, актер Вячеслав Сумской, отказался от предложения работать в России, находясь на пике своей популярности. По словам знаменитости, ее папу звали в Московский академический театр сатиры, ведь его талантливая игра не оставляла равнодушными зрителей, однако он четко дал понять, что не собирается оставаться в РФ.

Как отметила Сумская, в 50-е, 60-е и 70-е годы многие отечественные актеры воспринимали бы такое предложение как отличный шанс развить карьеру, ведь хотели показать себя на большой сцене, а вот ее отец имел совсем другую позицию. Об этом она рассказала в интервью для Hromadske.

"Тогда зависели от мнений властных структур: какой брать репертуар, одобряют его или нет. Были какие-то фавориты, драматурги, которых советовали ставить и так далее. Были эти отчеты областных театров в Москве. В частности, театра имени Марии Заньковецкой, где еще работали мои родители, которые возили спектакли "Гайдамаки", "Невольник" Тараса Шевченко – отчитываться в Москве. Там были так называемые дни культуры украинского театрального искусства. Такая ниша, понимаете. Ну хорошо, что хоть не запрещали играть на украинском. Это были 50-е, 60-е, 70-е годы. Актеры радовались, что они едут в тогдашнюю столицу, отчитываться, играть спектакли. И очень хотели показать себя. Моему папе, Вячеславу Сумскому, именно тогда предлагали остаться работать в театре сатиры. Ведь актер был просто удивительный. Но папа сказал: "Нет, я актер Украины, я не останусь в Москве", – вспомнила знаменитость.

Кстати, в те времена Вячеслав Сумской не принял и важную государственную награду. Его хотели удостоить звания народного артиста Советского Союза, однако он отказался от такой "чести".

Вячеслав Сумской родился 6 сентября 1934 года в Кировоградской области. Высшее образование он получил в Киевском театральном институте (Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого), после чего активно начал играть на сцене. Актер служил в разных театрах, а в 1993-м стал частью коллектива Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко.

Интересно, что, как рассказывала Наталья Сумская, сначала ее отец планировал получить музыкальное образование, однако судьба сложилась иначе: "Он роскошно пел, и это пение привело его в консерваторию. Он нашел класс преподавателей, и когда дело дошло до сольфеджио, которого он, к сожалению, не изучал, ему посоветовали пойти через дорогу в Театральный институт: "там вас заберут с руками и ногами, вы просто роскошный студент".

Кстати, именно в высшем учебном заведении Вячеслав Сумской встретил свою любовь – Анну Опанасенко. Тогда актер отказывался играть на аккордеоне девушкам, однако мама Натальи и Ольги Сумских стала исключением.

По словам народной артистки Украины, ее отец стал настоящим основателем династий актеров. Она с сестрой пошли по стопам папы, на что он реагировал довольно спокойно.

"Папа как-то немножко посмотрел какую-то мою работу и потом только показал мне один жест, мол, хорошо – и это все, это для меня было крайне важно. И в 2007 году он в сентябре уходит, а в конце 2007-го я играю премьеру "Кайдашева семья". Я так хотела, чтобы он увидел меня в национальной роли, но, возможно, это такая эстафета – он мне в этом году просто ее передал. Мне кажется, что ему бы понравилось. Прекрасный актер, он был влюблен безгранично в свою работу и в эту профессию актерскую, он ее исповедовал, он был очень предан профессии и верен", – отмечала Наталья Сумская.

Вячеслав Сумской отошел в мир иной 12 сентября 2007 года в Киеве. Причиной смерти актера стал рак.

