Как сложилась судьба "любимой модели" гениального Карла Лагерфельда из Ужгорода и почему она ушла в тень. Фото

Немецкого кутюрье Карла Лагерфельда без преувеличения можно назвать легендой мира высокой моды, ведь при жизни он создал множество топовых коллекций и сотрудничал со многими люксовыми брендами. Однако больше всего дизайнер, который 10 сентября мог бы отмечать свой 93-й день рождения, запомнился как креативный директор модного дома Chanel. Занимая эту должность, Лагерфельд "открыл путь" в мир моды не одной модели, среди которых была и уроженка Ужгорода Эвелина Самсончик.

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В свое время украинка произвела настолько сильное впечатление на легендарного кутюрье, что он даже заключил с ней эксклюзивный контракт и наладил теплые отношения. Как сложилась судьба "любимой модели" Лагерфельда из Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

С раннего детства Эвелина Самсончик даже не задумывалась о карьере в индустрии моды. В четыре года она начала заниматься художественной гимнастикой, а со временем стала мастером спорта в этой отрасли. Однако в 11 классе жизнь Самсончик перевернулась с ног на голову. Она снялась для рекламных плакатов нового ресторана своего дяди, и фотографии привлекли внимание экс-модели Натальи Вороны. Уроженка Ужгорода отправила свои снимки в несколько агентств, после чего и началась ее карьера.

С 16 лет Эвелина Самсончик начала покорять модные подиумы в Милане. Сначала она стала звездой показа Valentino, а в 2013-м представляла одежду из новой коллекции Chanel. Именно тогда на украинку обратил внимание Карл Лагерфельд. Дизайнер решил заключить с Эвелиной Самсончик долгосрочный контракт на три года, который до этого бренд подписал только с Карой Делевинь.

"Карл – очень приятный человек. Он мой начальник, но у нас действительно хорошие отношения. Работать с ним – одно удовольствие. С ним всегда легко и весело. У меня очень много забавных шляп, и он всегда обращает на них внимание", – рассказывала украинка.

Из-за стремительного взлета модельной карьеры Эвелин Самсончик оставила художественную гимнастику. Как рассказала "любимица" Лагерфельда, она просто поддерживает себя в форме, а своему прошлому спортивному опыту обязана тем, что он дал ей достаточный уровень физического и психологического развития.

После начала сотрудничества с Chanel Самсончик жила в модельных апартаментах вместе с девятью другими девушками. У нее был довольно плотный график, но она все же находила время, чтобы приезжать в родной город.

Что интересно, имя Эвелины Самсончик появлялось в украинском инфопространстве не только благодаря успешной карьере. В 2011 году разгорелись слухи, будто модель закрутила роман с Владимиром Кличко, а позже ей приписывали отношения с принцем Гарри. Некоторое время она никак не комментировала подобные предположения, однако в 2013 году поставила все точки над "і".

"Это всего лишь разговоры. Я, конечно, сталкиваюсь с ними, общаюсь, но не более того. Поэтому отношусь к этому с улыбкой. Да, порой это задевает, но, как говорит моя подруга-журналистка: им ведь всегда нужно о чем-то писать. Поэтому я стараюсь не обращать на это внимания", – подчеркнула модель.

В 2014 году Самсончик шокировала публику неожиданным решением – досрочно расторгла контракт с Chanel. Свое решение она объясняла тем, что из-за слишком напряженного графика не могла нормально учиться во Львовском университете физической культуры.

Судя по социальным сетям Эвелины Самсончик, после ухода с подиумов она начала вести совершенно иную жизнь. Сейчас она работает физиотерапевтом, однако время от времени все же позирует перед камерами фотографов.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что кошка Карла Лагерфельда, на которую модельер переписал свое наследство, не получила ни копейки. Сиделка Шупетт Франсуаза Какот сообщила, что наследство, предназначенное животному, до сих пор остается недоступным. Именно поэтому дело пришлось передать в суд.

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