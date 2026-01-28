Как сложилась судьба девочки, которая отчаянно покоряла ледяной Андреевский спуск, и почему она больше не живет в Украине

В 2020 году Мария Моисеенко стала настоящей звездой сети благодаря видео, где она не могла подняться по Андреевскому спуску в Киеве из-за гололеда. Девочка отчаянно пыталась преодолеть препятствие, а ее упрямство восхищало не только украинцев, но и иностранную аудиторию, ведь о ней писали мировые медиа, такие как Euronews, CBS News, Daily Mail и другие.

С того момента прошло уже немало времени, а жизнь Марии Моисеенко сильно изменилась. Она переехала за границу, где получает образование и занимается любимыми хобби. Как сложилась судьба юной звезды сети, читайте в материале OBOZ.UA.

Мгновенная популярность

10 декабря 2020 года на просторах сети завирусилось видео, на котором Мария Моисеенко никак не могла вернуться домой из кружка. Тогда в столице был сильный гололед, а девочке нужно было преодолеть Андреевский спуск. Ей не удалось этого сделать ни идя на двух ногах, ни ползая на четвереньках. В общем, как вспоминала Моисеенко, она падала около 40 раз, а дойти домой смогла с помощью брата.

Кстати, по словам девочки, не получить никаких травм ей удалось благодаря занятиям по гимнастике: "Нас учили правильно падать. Поэтому не травмировалась, у меня только один синяк".

Ролик за считанные минуты разлетелся на просторах сети, а когда его увидела мама Марии Моисеенко, не смогла сдержать слез. Женщина рассказывала: "Моя первая реакция была – я плакала. Слава богу, все закончилось хорошо, у Маши спортивный характер. Она светлый ребенок, я думаю, о ней будут только смешные, красивые видео".

Тогда матери девочки писали люди из разных уголков мира на японском, английском, китайском и итальянском языках, а главным посылом этих сообщений была поддержка главной героини видео.

Как сейчас живет Мария Моисеенко

Сейчас звезде сети уже 14 лет. Как рассказала Мария Моисеенко в комментарии для проекта "Сніданок з 1+1", после начала большой войны она с родными была вынуждена уехать в Польшу. Она учится в 8 классе школы в Кракове. Занятия гимнастикой девочке пришлось пока забросить, однако она до сих пор имеет немало хобби.

