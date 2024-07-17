Как модная студентка стала бодибилдером: что известно о принцессе Болгарии Калине. Фото

Принцесса Болгарии Калина удивила подданных редким выходом на публику. В начале июля 2024 года королевская особа посетила дворец, где отец княгини Симеон II наградил своего зятя Китина Муньоса Офицерским Орденом Святого Александра.

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Фотографии с торжественного события были опубликованы на официальном сайте монархов. Впрочем, внимание поклонников болгарской королевской семьи было приковано к Калине. Месяц ранее наследница престола удивила пользователей сети своим видом. Принцесса много времени проводит в тренажерном зале, что явилось результатом поразительной физической формы.

Однако Калина не всегда выглядела так. Когда-то юную студентку, которая изучала искусство, увлекали совсем другие вещи. Княгине даже пришлось пережить пластическую операцию, кардинально изменив облик, пишет HELLO.

Ранние годы княгини Калины: от студентки искусств до музы моды

Болгарская княгиня Калина – единственная дочь и пятый ребенок короля Симеона и королевы Маргариты. С раннего детства королевское лицо увлекалась искусством. После окончания Французского лицея и продолжения обучения в Английском колледже в Мадриде Калина переехала в Лондон, чтобы поступить в университет, где получила степень истории искусства.

В биографии, опубликованной дворцом Врана, говорилось, что принцесса "сильно увлечена болгарскими национальными вышивками, пряжками, ремеслами и костюмами". Ее часто можно было увидеть в традиционной одежде в сочетании с современными акцентами и деталями.

В 2002 году княгиня Калина вышла замуж за Антонио Хосе (Китин) Муньоса-и-Валькарселя, испанского мореплавателя и исследователя, посла доброй воли ЮНЕСКО. В марте 2007 года у них родился сын Симеон Хасан. Со дня рождения принц воспитывался исключительно в болгарском духе и традициях, общаясь на болгарском, испанском, английском, французском и арабском языках.

Изменения во внешности принцессы

В начале 2000-х принцесса попала в заголовки газет, ведь она перенесла серьезную операцию на лице, что привело к кардинальному изменению облика. После многих спекуляций, Китин наконец-то развеял теории, подтвердив, что вид его жены является результатом несчастного случая, произошедшего в ее детстве.

"Все абсурдные теории об операциях и эстетических процедурах Калины – это не что иное, как дезинформация", – сказал он в 2018 году, сообщив, что его жена в возрасте восьми лет попала в аварию, в результате чего она потеряла два передних зуба.

В 1999 году Калина обратилась за помощью к стоматологу в Лондоне, чтобы заменить их коронками, но после осложнений принцесса заразилась инфекцией, распространившейся на хряще носа. Пара была в морской экспедиции, когда у княгини обострилась инфекция. "Невозможность попасть в больницу и условия на море привели к прогрессированию и обострению инфекции, поразив часть глаза", – пояснил Китин.

Образ жизни королевского лица

В 2023 году монархиня была приговорена к 8 годам запрета на вождение после того, как она села за руль в состоянии алкогольного опьянения и врезалась в другой автомобиль. Решение, вынесенное судом в Самокове, предусматривало штраф в размере 200 левов (4,6 тысячи гривен) и значительную выплату в размере более 17 тысяч левов (394 тысячи гривен) для покрытия ущерба, нанесенного в результате аварии.

Учитывая, что она разделяет любовь своего мужа к приключениям, принцесса Калина уже много лет упорно занимается спортом, но ее драматическая трансформация свидетельствует о том, что королевское лицо значительно улучшило свою дисциплину в тренажерном зале. 52-летняя принцесса посвятила себя тренировкам в последние годы, но мышцы ее рук не всегда были такими выраженными. Ее муж отметил "прекрасную физическую форму" жены благодаря "здоровому образу жизни, ежедневным тренировкам и правильному питанию". "Что-то, что отражается не только в ее хорошем мышечном тонусе, но и в ее красивом лице", –говорит Китин.

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