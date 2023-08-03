Как две капли воды похож на маму: как выглядит старший сын Осадчей от первого брака, который учится в США

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала редкое фото старшего сына Ильи, обучающегося в США. На новом кадре видно, насколько первенец звезды похож на нее.

Видео дня

У матери и сына одинаковые глаза, цвет волос, губы и черты лица. 20-летний студент на полголовы выше ведущей. Кадр появился в Instagram знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Екатерина Осадчая опубликовала фото по случаю именин Ильи. Она поздравила всех тезок сына со светлым праздником.

На фото мама с 20-летним юношей позировала в заведении в сине-желтом образе. Илья был одет в свободную рубашку и чёрную фотболку. Он распустил длинные волосы и улыбался.

Напомним, что первым мужем Осадчей был бизнесмен и народный депутат Олег Полищук, старше избранницы на 15 лет. Именно ему 20 лет назад молодая звезда родила сына.

Илья окончил престижную школу Kyiv International School и поступил в Мэрилендский университет. По словам его отчима, ведущего Юрия Горбунова, юноша хочет связать жизнь с программированием.

Впрочем, это не единственное дело, в котором у первенца Осадчей есть талант. В 2021 году звездные родители рассказали, что юноша увлекается музыкой и пением, а свое первое публичное выступление посвятил матери.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна стали родителями в третий раз – они усыновили мальчика из Житомирского детдома. Шоумен впервые рассказал, что малыша зовут Марсель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!