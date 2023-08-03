newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Как две капли воды похож на маму: как выглядит старший сын Осадчей от первого брака, который учится в США

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
417
Как две капли воды похож на маму: как выглядит старший сын Осадчей от первого брака, который учится в США

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала редкое фото старшего сына Ильи, обучающегося в США. На новом кадре видно, насколько первенец звезды похож на нее.

Видео дня

У матери и сына одинаковые глаза, цвет волос, губы и черты лица. 20-летний студент на полголовы выше ведущей. Кадр появился в Instagram знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Екатерина Осадчая опубликовала фото по случаю именин Ильи. Она поздравила всех тезок сына со светлым праздником.

Как две капли воды похож на маму: как выглядит старший сын Осадчей от первого брака, который учится в США

На фото мама с 20-летним юношей позировала в заведении в сине-желтом образе. Илья был одет в свободную рубашку и чёрную фотболку. Он распустил длинные волосы и улыбался.

Как две капли воды похож на маму: как выглядит старший сын Осадчей от первого брака, который учится в США

Напомним, что первым мужем Осадчей был бизнесмен и народный депутат Олег Полищук, старше избранницы на 15 лет. Именно ему 20 лет назад молодая звезда родила сына.

Илья окончил престижную школу Kyiv International School и поступил в Мэрилендский университет. По словам его отчима, ведущего Юрия Горбунова, юноша хочет связать жизнь с программированием.

Как две капли воды похож на маму: как выглядит старший сын Осадчей от первого брака, который учится в США

Впрочем, это не единственное дело, в котором у первенца Осадчей есть талант. В 2021 году звездные родители рассказали, что юноша увлекается музыкой и пением, а свое первое публичное выступление посвятил матери.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна стали родителями в третий раз – они усыновили мальчика из Житомирского детдома. Шоумен впервые рассказал, что малыша зовут Марсель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!