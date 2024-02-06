Известный друг Сони Морозюк назвал реальную стоимость ее картин и признался, что избавился от всего, что связано со скандальной художницей

Известный украинский продюсер Владимир Завадюк, руководитель Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media и популярных шоу "Голос країни", "Танці з зірками" и других, прокомментировал коррупционный скандал вокруг Гринкевичей и художницы Сони Морозюк. Медийщик, ранее друживший с художницей, признался, что в офисе 1+1 пришлось снять все картины ее авторства.

Кроме того, Завадюк рассказал журналистке Алине Доротюк, сколько на самом деле стоили картины Морозюк. Он также поделился тем, что избавился от всего, что принадлежало кисти художницы.

Владимир Завадюк познакомился с Морозюк еще задолго до скандала с ее женихом Гринкевичем и его семьей. Продюсер не скрывает, что его интересуют разные украинские бренды и художники, вдохновляющие своими месседжами. Именно так медийщик и открыл для себя художницу, с которой они впоследствии подружились. К тому времени Морозюк уже сотрудничала с известными проектами, поэтому продюсер предложил ей коллаб на бесплатной основе для шоу "Липсинк батл".

Еще недавно офис 1+1 украшали полотна "мазни", однако после огласки коррупционной истории их оперативно убрали со стен.

"Я понимаю, что в офисе, куда приходят опион-мейкеры, где мы общаемся со звездами, где мы общаемся в том числе с государственными учреждениями, не могут на данный момент быть картины Сони Морозюк – это совершенно очевидно", – пояснил гость. По словам Завадюка, все работы были отправлены назад художнице.

Нельзя обойти вниманием и машину продюсера, расписанную Морозюк. Такая задумка вызвала незаурядный ажиотаж, "много удивления и восхищения". На автомобиле было написано "Киевє мій", однако после скандала Завадюк снял с нее пленку.

"На ней снята пленка, потому что на данный момент я не могу ездить на этой машине и ассоциироваться с коррупцией, коррупционной историей, потому что не имею с ней ничего общего", – добавил он.

Знаменитость также рассказал о картинах, хранящихся в его собственной коллекции. По словам медийщика, у него два полотна Сони Морозюк – первое с надписью "Любите, пока есть время" стоимостью 15 тысяч гривен, на втором написано "Целуй" за 25 тысяч гривен.

Впрочем, сама художница заявляла, что ее работы стоят около 10 тысяч долларов. "Они хранятся у меня дома на втором этаже стоят и ждут своей очереди, – добавил продюсер. – Пока они просто стоят в углу".

После публичной огласки Завадюк написал Соне в Instagram, спросив все ли это правда. Морозюк возразила, однако товарищ порекомендовал ей как можно быстрее озвучить свою позицию в целом. "Все, что было дальше вы видели – это посты и сообщения Сони. К ним можно по-разному относиться, комментировать я их не готов, – сказал он. – Хочется, чтобы все разобрались в этой истории и озвучили честные приговоры, потому что для меня наживаться на ВСУ – это кринж, это жесть".

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