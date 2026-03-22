'Смарагдове небо' ударило в голову': на концерте DREVO на сцену вылез мужчина с голым животом. Видео

Первый большой концерт певца DREVO в Киеве не прошел без казусов. Во время выступления к нему на сцену поднялся мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения и устроил шоу.

"Активный" зритель с обнаженным животом пытался подойти к DREVO, однако охранники, которых впоследствии подошло аж шестеро, помешали это сделать. Видео с этим инцидентом появилось в Threads зрительницы.

"На концерте DREVO на сцену вышла "муза" под одноименную песню. Со сцены с трудом 6 человек вывели", – прокомментировала она.

На кадрах видно, как мужчина пытается прорваться ближе к исполнителю, тогда как охрана блокирует его движение и в конце концов силой выводит со сцены. Сначала его, вероятно, просили спуститься со сцены, однако впоследствии мужчину сдерживали уже несколько представителей команды певца. В общем зрителя выводили шесть человек.

Пользователи отреагировали на ситуацию, оставляя ироничные комментарии. В частности, певица Monokate написала: "Сила искусства". Другие шутили: "Смарагдове небо" ударило сильно в голову. Вон как ушатало", "Мог бы автограф дать мужчине. Там на пузе вся команда могла бы расписаться".

Также в комментариях вспомнили похожие случаи на других концертах. Одна из пользовательниц написала: "Этот "муза" хотя бы микрофон не забрал у певца. В четверг на концерте Виталия Козловского вышла дама на сцену, забрала у него микрофон и начала что-то рассказывать всем".

Отметим, концерт DREVO состоялся в столичном МЦКИ 21 марта. Дебютное выступление артиста собрало более 1500 зрителей – аншлаг. Сам концерт начали с хита "Смарагдове небо", что "зажгло" зал. По словам присутствующих, публика буквально заставила исполнителя петь свои хиты по второму кругу. Дошло до того, что DREVO выходил на бис.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 80-летний Василий Зинкевич, который нечасто появляется на публике, вышел на сцену в памятную дату и поднял зал на ноги одной фразой.

