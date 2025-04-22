Королеву Норвегии вертолетом доставили в больницу на Пасху: во дворце назвали причину

Во время пасхальных праздников королеву Норвегии Соню, которой недавно исполнилось 87 лет, госпитализировали из горного шале в Сиккильсдалени. Как сообщили в королевском дворце, ее эвакуировали медицинским вертолетом из-за проблем с дыханием.

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Как пишет Daily Mail, дворец подчеркнул, что госпитализация была мерой пресечения, а состояние монархини стабильное. "Королева была доставлена медицинским вертолетом из королевского шале в Сиккилсдален, где королевские супруги проводили пасхальные праздники", – говорится в сообщении.

Известно, что королевская пара традиционно проводит пасхальные каникулы в Сиккильдале – месте, которое много лет является их любимым горным пристанищем. Этот год не стал исключением, однако праздник был омрачен ухудшением самочувствия Ее Величества.

Это уже не первый случай проблем со здоровьем у королевы этого года. В январе Соня уже была госпитализирована после диагностирования фибрилляции предсердий – нарушение сердечного ритма, что приводит к учащенному и нерегулярному сердцебиению. Тогда ей был имплантирован кардиостимулятор. Операцию во дворце назвали "успешной", и королева довольно быстро вернулась к публичной жизни.

Ее муж, король Гаральд V также испытывает подобные проблемы со здоровьем. В марте 2023 года ему имплантировали кардиостимулятор после инфекционного заболевания, которое он подхватил во время частного отпуска в Малайзии. Король является старейшим правящим монархом Европы и продолжает исполнять свои обязанности с достоинством, несмотря на частые госпитализации последних лет.

Кроме королевы Сони и короля Гаральда, также беспокойство вызывает состояние кронпринцессы Мэтте-Марит. У нее прогрессирует хроническое заболевание – легочный фиброз, о чем дворец официально сообщил в начале весны. Согласно заявлению, Метте-Марит имеет ежедневные симптомы и требует больше отдыха, а его официальный график теперь может меняться спонтаннее, чем раньше.

Хотя легочный фиброз неизлечим, королевский врач отметил, что в ее случае прогресс заболевания происходит медленно. Мэтте-Марит также выразила желание и дальше выполнять свои обязанности, насколько позволяет здоровье.

Ранее OBOZ.UA писал, что Чарльза III впервые заметили на публике после госпитализации из-за побочной реакции на лечение рака. В Букингемском дворце не уточнили, что произошло с Его Высочеством, лишь отметили: проблемы "требовали короткого периода наблюдения в медучреждении".

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