Инна Мирошниченко призналась, планирует ли брать в семью пятого ребенка и что об этом думает ее муж

Инна Мирошниченко, украинская адвокат и жена ведущего Тимура Мирошниченко, призналась, планирует ли семья пополнение. Как известно, звездные супруги воспитывают четырех детей – родных 6-летнюю Мию и 5-летнего Марко, а также названных 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину.

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Планами на будущее блогер поделилась в разговоре с журналистом Славой Деминым. По словам общественной деятельницы, "пятый ребенок – это, безусловно, да". "Но нужна пауза, – заметила Мирошниченко, добавив, что они с мужем обсуждали эту тему раньше. – У нас пока, знаешь, эти колебания есть – пятого родить сердцем или биологически".

Как поделилась инфлюэнсер, они с любимым в раздумьях – поддержать генофонд страны, или протянуть руку детям, которым нужна помощь. "Каждый раз, когда вижу детей лишенных родительского попечения, думаю: "Ну нет, ну точно надо усыновить". Что нужно сначала этим дать семью, а потом уже рожать. А с другой стороны, надо же популяцию улучшать. Тем, что мы взяли детей, мы и демографическую ситуацию не улучшили", – поделилась гостья.

И хотя, отметила Мирошниченко, одна из причин может звучать эгоцентрично, однако супруги хотели бы продлить генетический род. "Это эгоцентрично, но каждому из нас хочется оставить что-то после себя в максимально большом количестве, – пояснила она. – Поэтому точно хотим, просто пока не хватит точно ресурса на еще одного ребенка, его некуда размещать, и он же не будет спать на кухне, да? Поэтому пока не готовы".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как жена Тимура Мирошниченко отреагировала на хейт ведущего из-за двух усыновленных детей: говорили, что хочет уехать и не воевать. Подробности – в нашем материале.

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