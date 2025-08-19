Имел конюшню в Конча-Заспе и большие гонорары: легендарный Николай Луценко удивил, что связывало пропагандиста Киселева с Украиной

Украинский тележурналист Николай Луценко неожиданно напомнил о прошлом одного из самых известных рупоров кремлевской пропаганды Дмитрия Киселева. Он рассказал, что начало 2000-х для будущего телевизионного "оруженосца" Путина было удивительно успешным именно в Украине.

Видео дня

Тогда Киселев работал на телеканале ICTV, получал большие гонорары и жил в столице с ощутимым комфортом, отметил Луценко в интервью Суспільному.

"Он совсем другим был, поверьте мне. Он очень хорошо себя чувствовал в Киеве. Он очень хорошие гонорары получал, у него конюшня была в Конча-Заспе. Помню, когда он молоденький был, при СССР, всегда "витрину западную" очень подавал классно. Так он рассказывал о Финляндии, как там классно, какие они умные и так далее. Это он сейчас сильно изменился", – рассказал Луценко.

По его словам, тогдашний Киселев производил впечатление современного телевизионщика, который хорошо ориентируется в европейских трендах и умеет интересно подать материал. Более того, в Украине его не воспринимали как чужого. Наоборот, он был ведущим и даже руководителем отдела новостей на ICTV, пользовался авторитетом и благосклонностью коллектива.

"Он тогда прекрасно высказывался об Украине. К нему хорошо относились. Не было такого, что он, варяг, к нам приехал. Наоборот! Эта наша толерантность... Видимо, может и не надо этого делать – надо уважать себя", – отметил украинский медийщик.

Однако после 2010-х годов Киселев кардинально изменился. В Украине он уже давно фигурирует в уголовных делах. В мае 2025 года СБУ задокументировала новые преступления пропагандиста и заочно сообщила ему о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о призывах к насильственному изменению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность, пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии РФ. В СБУ подчеркнули: Киселев систематически поддерживает оккупацию Украины, призывает к захвату территорий и публично оправдывает преступления российской армии.

В 2024 году Украина конфисковала его активы. Высший антикоррупционный суд передал государству корпоративные права в компаниях "Клуб Сковорода" и "Промо.Юэй", которые занимались организацией фестиваля Jazz Koktebel. Председатель Фонда госимущества Виталий Коваль отметил: имущество врагов Украины должно работать на восстановление страны после войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Киселев, выступая на медиафоруме стран СНГ, цинично заявил, что Россия "защищает украинский язык". Его абсурдные тезисы звучали на фоне массированных обстрелов украинских городов, где от рук армии РФ гибли люди, а школы, университеты и библиотеки – уничтожались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!