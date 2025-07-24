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Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY, на которые продолжается сбор средств

Мария Шевчук
Шоу Oboz
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Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY, на которые продолжается сбор средств

Участники группы Ziferblat – Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков – посетили полигон, где увидели в действии технику для разминирования ZMIY, на которую совместно с Гуманитарным фондом Сергея Притулы собирают средства.

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Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY, на которые продолжается сбор средств
Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY, на которые продолжается сбор средств

Музыканты ознакомились с работой саперов Государственной специальной службы транспорта и протестировали машины от компании Rovertech.

Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY, на которые продолжается сбор средств
Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY, на которые продолжается сбор средств

Сейчас уже собрано 1 848 699 гривен – это почти половина необходимой суммы. Сбор продолжается, присоединиться можно по ссылке.

Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY, на которые продолжается сбор средств