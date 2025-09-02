'Голая вечеринка 2': в РФ взялись за одного из самых популярных певцов-пропагандистов, который устроил концерт 18+ перед детьми

Российский певец Егор Крид рискует повторить опыт блогера Анастасии Ивлеевой, которая до сих пор не может восстановить репутацию в РФ после скандальной "голой вечеринки". Исполнитель нарвался на острую критику в стране-агрессоре из-за слишком откровенного номера на концерте в Москве, где присутствовало много несовершеннолетних.

Во время выступления Крида одна из его танцовщиц продемонстрировала эротический танец в одном белье, после чего пропагандист страстно поцеловал девушку. Все это происходило на глазах большого количества зрителей, однако больше всего россиян возмутило то, что возрастные ограничения концерта были указаны 12+. Не увидеть этот перформанс было невозможно, ведь все действия транслировали на большом экране.

Деятельность Егора Крида разозлила депутата Госдумы России Виталия Милонова. Он заявил, что из-за слишком откровенного мероприятия певец может столкнуться с административной или даже уголовной ответственностью. Милонов убежден, что подобные танцы отнюдь не подлежат указанному рейтингу "12+". Наказание могут получить и организаторы шоу.

"Речь идет не о личной ответственности, а о действиях группы лиц по предварительному сговору, возможно, даже здесь можно найти развратные действия в присутствии и в отношении несовершеннолетних. Их заставили быть соучастниками промискуитета, за что может грозить не только административная, но и другая ответственность Криду и этому чертовому кабаре", – заявил Милонов.

Поддержала его позицию и глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее словам, организаторы подобных мероприятий даже не думают о воспитании детей в "традиционных ценностях". Леткова даже призвала Крида извиниться за этот перформанс.

У фанатов певца реакция была менее однозначной. Некоторые россияне откровенно осудили Егора Крида и даже прошлись по его вокальным данным, мол, использует много автотюна, а кто-то, наоборот, стал на его сторону. Рассыпались в комплиментах пропагандисту и некоторые его коллеги, такие как Тимати, Баста, Григорий Лепс и другие.

Что известно о позиции Егора Крида

После оккупации Россией Крыма в 2014 году Крид не прекратил давать концерты на полуострове. Из-за этого в 2016-м его не впустили в Украину и занесли в базу "Миротворец". Однако это никак не повлияло на деятельность артиста, поэтому он и в дальнейшем выступал на оккупированных территориях.

О полномасштабной войне артист высказывается довольно осторожно, чтобы не попасть в перечень "иноагентов". Так, например, он недовольно реагировал на то, что украинцы не видят его Instagram, а информацию о гибели коллеги в результате российского удара по Украине довольно сухо прокомментировал, выразив соболезнования тем, "кто оказался в этой ситуации". Однако от участия в пропагандистских мероприятиях Крид не отказывается.

"Голая вечеринка" Ивлеевой

Первой с острой критикой из-за откровенного мероприятия в России столкнулась блогер Анастасия Ивлеева. В 2023 году она устроила позорную вечеринку, по дресс-коду которой гости должны были прийти частично или полностью обнаженными. На мероприятии засветилось немало пропагандистов, которые опозорились своим поведением и столкнулись с волной негатива от россиян.

После "голой вечеринки" Ивлееву затащили в московский суд, где она выслушала все обвинения в свою сторону и приговор. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей. Кстати, как выяснили медиа, хейт в сторону интернет-деятельницы и участников мероприятия был вызван искусственно, по указанию Кремля.

Ивлеева попыталась "отбелить репутацию" и заявила, что поддерживает геноцид украинцев. Она выдала, что без объявления поехала на оккупированную часть Донбасса, чтобы "составить собственное мнение" о регионе. Кроме того, как отметила блогер, она врала об "антивоенной" позиции и посылала деньги на помощь оккупантам.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ани Лорак, "Руки вверх", Егора Крида и других российских артистов "отменили" в Азербайджане.

