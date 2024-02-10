Главный конкурент Украины на Евровидении-2024 теряет позиции из-за песни: alyona alyona & Jerry Heil оторвались в 2,5 раза

Шансы Украины на победу на Евровидении-2024 в рейтинге букмекеров стремительно растут после того, как главный конкурент украинцев – участник из Великобритании – показал фрагмент своего конкурсного трека. Сейчас Jerry Heil и alyona alyona имеют рекордные 20%.

Еще четыре дня назад у певиц были 18% шансов на победу, а второе место в рейтинге занимал британский певец Олли Александр с 9%. Актуальная таблица размещена на сайте Eurovision World.

С тех пор произошло только одно важное обновление – британский артист, о песне которого ничего не было известно, опубликовал тизер конкурсного трека "Dizzy".

Сочетание танцевального мотива и текста о любви не позволило Олли подняться в рейтинге, а наоборот – немного снизило его шансы на победу.

Следует добавить, что и откровенно неудачной лирическую композицию назвать нельзя. Она собрала более 50 тысяч лайков, а многие подписчики певца выразили ожидание, что трек будет успешным. Релиз состоится 1 марта.

Тем временем украинцы уверенно удерживают первенство в рейтинге букмекеров. С тех пор, как зрители Нацотбора определились с фаворитом, еврофаны считают трек "Teresa & Maria" наиболее достойным победы.

Еще около 20 стран не определились со своими участниками и песнями. Среди них, например, Италия и Исландия, занимающие 3 и 4 места в рейтинге с 6% на победу.

Напомним, что Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2024. Что уже известно о конкурсе, где и как он будет проходить – узнайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победном дуэте Jerry Heil и alyona alyona и какие скандалы могли помешать их участию в конкуре. Детальнее – читайте в материале.

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