Германия выбрала своего представителя на Евровидении-2024 и резко поднялась в рейтинге букмекеров: почему немцы недовольны

Накануне в Германии состоялся Национальный отбор на Евровидение-2024, где зрители и профессиональное жюри выбрали представителя на песенном конкурсе от страны. Им стал 28-летний отец двоих детей Исаак.

Он поедет в Мальмё, Швеция, с песней "Always On The Run". Как только выбор был сделан, Германия начала подниматься в рейтинге букмекеров, который можно отслеживать онлайн на сайте.

Сейчас Исаак имеет 3% шансов на победу, что позволило ему подняться на 9 место в таблице. Первое место, кстати, пока занимает Украина.

Певца выбирали, плюсуя баллы от зрителей и международного жюри. И те, и другие отдали Исааку больше всего баллов, однако осталось немало недовольных немцев.

Они высказали свое мнение в комментариях под выступлением исполнителя на YouTube. Конкурсный трек назвали "типичной радиопесней", с которой Германии якобы не следует надеяться на высокие баллы в Швеции. Главную проблему зрители видят в системе голосования.

"Теперь все, несомненно, снова быстро пойдет под откос. Это снова довольно типичная радиопесня", "Смешно, что международное жюри проголосовало за эту песню, а потом не будет голосовать за Германию в финале. Нужно что-то делать с системой голосования", "Достаточно хорошая песня, но, по моему мнению, это слишком типичная радиопесня, чтобы получить высокий рейтинг в ESC", – написали слушатели.

Песня Исаака очень эмоциональна и достаточно вокальна. Германия в этом году отказалась от рока и танцевальных мотивов в пользу трека о ментальных проблемах.

Номер певца и его костюм были очень просты. Фактически их не было совсем. Исаак вышел на сцену в брюках, кофте и куртке, а из интересного были только световые эффекты и декоративный туман.

