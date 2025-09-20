Гарик Корогодский раскрыл, чем зарабатывают на жизнь его единственный сын и младшая дочь

Украинский бизнесмен и писатель Гарик Корогодский приоткрыл завесу личной жизни своей семьи. 65-летний меценат поделился, что приносит доход его сыну Даниилу, а также раскрыл несколько необычную работу младшей дочери Марии.

Видео дня

Дети предпринимателя нашли себя в кардинально разных сферах деятельности, однако он поддерживает каждого из них. Об этом бизнесмен рассказал в комментарии для ТСН.

Рассказывая о профессии единственного сына Гарик Корогодский не был слишком многословным. Он коротко отметил, что Даниил живет в Украине, а своим трудом помогает защитникам.

"Он айтишник, живет в Киеве. Создает стартапы, в том числе с нашими военными, перехватчики "Шахедов", – рассказал предприниматель.

Младшая дочь писателя получила среднее образование в Дании, а затем хотела овладеть специальностью океанолога, поэтому поступила в лондонский университет. Однако со временем Мария приняла решение вернуться в Киев, где выбрала для себя кардинально другую сферу деятельности.

"У меня младшая сейчас зарабатывает как модель OnlyFans, и я ее в этом поддерживаю. Она даже хочет сделать свое агентство. Например, за август она заработала больше 300 долларов", – поделился бизнесмен.

Рассказал Корогодский немного и о жизни других двух детей. Старшая дочь мецената – Елизавета – начала активно развивать собственный блог, где довольно откровенно делится с подписчиками личной информацией. Так, например, девушка призналась, что у ее детей нет папы. Подтвердил эту информацию и сам бизнесмен, отметив, что Лиза дважды разводилась.

А вот средняя дочь Гарика Корогодского, Александра, живет в Лондоне. Она начинает писать докторскую по биотехнологии, а именно по созданию лекарств.

Бизнесмен не оставит своим детям денег в наследство

Хотя Гарик Корогодский и имеет большое состояние, откровенно признается, что его четверо детей не получат в наследство ни копейки. Единственное, что оставит им предприниматель, – благотворительный фонд "Жизнелюб".

"Я хочу, чтобы мои дети заботились фондом. Это все, что им оставлю. Денег я не дам. У меня есть преимущество перед моими детьми. Я родился в бедной семье. И я должен был все завоевывать сам. Я считаю, что дети также должны завоевывать сами. И тогда это имеет ценность", – высказался шоумен.

Такую позицию предпринимателя прокомментировала его дочь Мария. Девушка коротко отметила, что плохо относится к такому решению. Как рассказал сам Корогодский, во время личного разговора дети прокомментировали эту информацию значительно эмоциональнее: "Говорят: "Зачем тебе новые зубы? Сколько тебе там осталось их носить. Лучше нам деньги дай".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Александр Пономарев рассекретил, чем зарабатывает на жизнь во время войны и какой бизнес не приносит ему прибыли уже 10 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!